Barras fechadas e toda a costa portuguesa sob aviso laranja e amarelo devido à agitação marítima

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), os distritos de Coimbra, Leiria, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro vão estar sob aviso laranja até às 09:00 de quarta-feira devido a agitação marítima, prevendo-se ondas de noroeste com cinco a sete metros, podendo chegar aos 10 a 12 metros.

O aviso laranja é o segundo mais grave de uma escala de quatro e indica uma situação meteorológica de risco moderado e elevado.

Sob aviso amarelo estão os distritos de Aveiro, Porto, Braga e Viana do Castelo, até às 18:00 de hoje, prevendo-se ondas de noroeste com quatro e cinco metro.

Este aviso é dado sempre que há situação de risco para determinadas atividades.

A agitação marítima provou ainda o fecho de oito barras, entre elas de Caminha, Vila Praia de Âncora, Esposende, Póvoa do Varzim, Vila do Conde, Douro, São Martinho do Porto e Ericeira, segundo a Marinha.

Já a barra de Viana do Castelo está fechada a embarcações com comprimento inferior a 30 metros e as de Aveiro e da Figueira da Foz estão fechadas apenas a embarcações com comprimento inferior a 35 metros.

