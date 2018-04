Rua de Timor reaberta após ameaça de bomba em Queluz, Sintra

Segundo outra fonte do Cometlis, pelas 14:58 foi recebido um alerta de "uma chamada anónima para o 112" a avisar para a colocação de "uma bomba" num centro de reabilitação na Rua de Timor, em Queluz, concelho de Sintra.

"A rua já foi reaberta e não foi encontrado qualquer engenho explosivo", disse à Lusa uma fonte do Cometlis, acrescentando que, além de elementos do centro de inativação de explosivos e segurança no subsolo, também estiveram no local equipas com cães do grupo operacional cinotécnico da PSP.

A mesma fonte policial explicou que as autoridades cortaram a circulação na artéria e estabeleceram um perímetro de segurança, enquanto elementos da equipa de inativação de explosivos procediam à verificação da ameaça.

De acordo com a página na internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil, foram mobilizados para o local da ocorrência, classificada como "ameaça de explosão", 28 operacionais, apoiados por 11 viaturas, que entretanto foi dado como "em conclusão".

Lusa