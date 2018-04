Mais de 3.300 elementos das forças de segurança promovidos este ano

Segundo adianta uma nota do Ministério da Administração Interna, na Polícia de Segurança Pública (PSP) as promoções representam "o número mais elevado desta década" e na Guarda Nacional Republicana (GNR) trata-se de um número de promoções "bastante superior à média dos últimos cinco anos".

Relativamente às progressões na PSP, o Ministério dirigido por Eduardo Cabrita avança que está a analisar com as Finanças o ritmo da sua aplicação em 2018 e 2019, com vista "à sua concretização tão breve quanto possível".

Lusa