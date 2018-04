Marcelo chegou ao Cairo para visita de Estado de três dias

O avião presidencial, um Falcon da Força Aérea Portuguesa, aterrou no aeroporto do Cairo cerca das 19:30 (18:30 em Lisboa).

Marcelo Rebelo de Sousa foi recebido no aeroporto pelo ministro egípcio das Antiguidades, Khaled al-Anani A avenida junto ao terminal presidencial, onde chegou Marcelo Rebelo de Sousa, está decorada com bandeiras dos dois países e é grande o dispositivo de segurança em torno da comitiva portuguesa.

O último Presidente da República a visitar o Egito foi, em 1994, Mário Soares, 11 anos depois de António Ramalho Eanes, em 1983.

A agenda presidencial estará repartida entre encontros oficiais, as oportunidades de negócio e a economia e a cultura. O programa oficial só começará na quinta-feira de manhã, com o encontro entre os presidentes dos dois países.

Na comitiva presidencial estão representantes da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) e uma dezena de empresários portugueses.

Na sexta-feira, Marcelo Rebelo de Sousa cumpre uma agenda cultural, visita as pirâmides, o novo museu egípcio e tem encontros com o líder religioso sunita de Al Azhar, Sheikh Ahmed Mohamed el-Tayeb, e com o papa Tawadros II, da Igreja Copta Ortodoxa.

Lusa