Pioneiros mundiais sobem hoje ao palco do Coliseu dos Recreios no National Geographic Summit

"As maravilhas do espaço: a vida de um astronauta" foi o tema abordado por Terry Virts, o primeiro orador a pisar o palco da National Geographic Summit.

O evento, que decorre até às 18:00 horas desta quarta-feira, vai ainda contar com as intervenções de Mariana Van Zeller, jornalista premiada e correspondente da série "Explorer" da National Geographic, seguida de Hyeonseo Lee, refugiada da Coreia do Norte e autora do livro "A mulher com sete nomes".

Depois de um intervalo para almoço, o fórum continua com o tema "Mistérios e desafios da Natureza e do Planeta Terra", por Charlie Hamilton James, fotojornalista especializado em vida selvagem e conservação.

Adjany Costa e Sylvia Earle ficam responsáveis pelo fecho da conferência e falarão de temas relacionados com os oceanos e a exploração da vida selvagem.

Consulte aqui o programa.