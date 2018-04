Hoje é notícia

O ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, disse na quarta-feira, em Londres, que o objetivo do Governo é o de reduzir o défice orçamental para 0,7% do Produto Interno Bruto (PIB) este ano.

A confirmar-se esta meta mais ambiciosa, existe uma diferença de 0,4 pontos percentuais - cerca de 800 milhões de euros - entre o défice que foi definido no Orçamento do Estado de 2018 (OE2018) e que contou com a aprovação do Bloco de Esquerda (BE) e do PCP.

O OE2018 prevê um défice orçamental de 1,1% do PIB, que contabiliza um impacto de 0,1 pontos com as despesas relacionadas com os incêndios do ano passado.

Entretanto, o BE avisou que o Governo não pode ir além dos compromissos assumidos com Bruxelas e terá de inscrever até sexta-feira no Programa de Estabilidade a meta de 1% de défice para 2018 acordada no orçamento.

Esta posição foi transmitida pela dirigente do Bloco de Esquerda Mariana Mortágua, advertindo que o Governo criará "instabilidade" na maioria parlamentar de esquerda caso mantenha a intenção de inscrever uma meta de défice de 0,7% no Programa de Estabilidade (PE).

Sporting defronta Atlético de Madrid em Alvalade



O Sporting procura recuperar em casa da derrota no terreno do Atlético de Madrid, por 2-0, para chegar às meias-finais da Liga Europa de futebol e atingir esta fase pela sexta vez nas competições continentais.

Este jogo acontece em plena crise 'leonina', desencadeada pelas críticas do presidente do clube a jogadores após a derrota na capital espanhola, no jogo da primeira mão, e que motivou resposta do plantel a Bruno de Carvalho nas redes sociais, levando o Sporting a instaurar uma série de processos disciplinares.

Depois da vitória sobre o Paços de Ferreira, no domingo, em jogo da I Liga (2-0), durante o qual Bruno Carvalho foi assobiado e insultado, o cenário agudizou-se com a afirmação do presidente da Mesa da Assembleia Geral do clube, Jaime Marta Soares, de que o líder do Sporting não tinha condições para continuar e o anúncio da intenção de marcar uma reunião magna para destituí-lo.

Em resposta, Bruno de Carvalho anunciou que ele próprio iria convocar uma Assembleia Geral para que os sócios se pronunciem sobre a continuidade de cada um dos órgãos sociais, separadamente.

É neste contexto, sem os castigados Fábio Coentrão e Bas Dost e sem o lesionado William Carvalho, que o Sporting tentará afastar a formação espanhola em Lisboa, depois de ter saído de Madrid vergado pelos golos de Koke e Griezmann.

Na presente temporada, o Sporting apenas perdeu um jogo no Estádio José Alvalade, frente ao FC Barcelona (1-0), na Liga dos Campeões, e soma quatro jogos seguidos sem sofrer golos em casa, desde o empate frente ao Astana (3-3).

Nos outros encontros da segunda mão, Arsenal e Lazio também defendem fora de casa vantagens relativamente confortáveis sobre CSKA Moscovo (4-1) e Salzburgo (4-2), enquanto o Marselha recebe o Leipzig após uma derrota por 1-0.

Fim do prazo para adesão ao fundo de reembolso parcial dos lesados do BES



Os lesados do papel comercial vendido pelo BES têm até hoje para completarem o processo de adesão ao fundo que lhes permitirá recuperar parte das perdas nos balcões do Novo Banco, Banco Best e Novo Banco Açores.

O prazo prolonga-se até dia 19 para os lesados que enviarem os documentos por correio ou os entregarem nas instalações da Patris, a sociedade gestora do fundo de recuperação de créditos.

Até terça-feira, dia 10 de abril, cerca de 80% dos lesados já tinham entregado os contratos de adesão completos, segundo fonte oficial da Patris.Contudo, ainda falta validar esses processos, o que é fundamental para esses lesados aderirem efetivamente ao fundo. Tal ainda poderá demorar mais de um mês a acontecer.

Comunidade internacional atenta à situação na Síria



A comunidade internacional vai continuar hoje a acompanhar com expectativa a situação na Síria, depois de o Presidente norte-americano ter avisado que mísseis serão lançados após o alegado ataque químico em Douma, atribuído às forças de Damasco.

"A Rússia prometeu destruir todos e quaisquer mísseis disparados contra a Síria. Prepara-te Rússia, porque eles vão começar a chegar, bons, novos e inteligentes!", escreveu Trump na rede social Twitter.

Esta mensagem foi escrita depois de o embaixador russo no Líbano, Alexander Zasipkin, ter dito que quaisquer mísseis lançados por Washington contra a Síria serão abatidos pelas forças de Moscovo e que as plataformas de lançamento passarão a ser um alvo.

A Síria nega qualquer utilização de armas químicas, assim como a Rússia, principal aliado do regime sírio, que afirmou que eventuais ataques ocidentais teriam "graves consequências".

Moscovo já advertiu contra qualquer ação na Síria que possa "desestabilizar a situação já frágil na região".

Organizações apoiadas pelos Estados Unidos denunciaram que pelo menos 42 pessoas, entre as quais várias crianças, morreram em Douma, o último bastião rebelde em Ghouta oriental, nos arredores de Damasco, com sintomas associados a um ataque com armas químicas.

Tribunal começa a julgar mulher sispeita de matar o marido em Chaves



O Tribunal de Vila Real começa hoje a julgar uma mulher suspeita de ter mandado matar o marido, em Chaves, e o homem a quem alegadamente propôs o pagamento de dez mil euros para cometer o crime.

Os dois são acusados pelo Ministério Público (MP) do crime de homicídio qualificado.O crime ocorreu em janeiro de 2017 e o arguido está ainda indiciado pelo crime de detenção de arma proibida.

Marcelo em visita de Estado ao Egito



O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, inicia hoje o programa da sua visita de Estado ao Egito, que inclui um encontro com o seu homólogo egípcio, Abdel Fatah al-Sisi, e a assinatura de dois acordos.Na quarta-feira à noite, à chegada ao Cairo, Marcelo Rebelo de Sousa justificou a visita com o "novo ciclo de relacionamento" entre Portugal e o Egito, associando-se à posição da União Europeia na defesa de "passos na transição" naquele país.

"Estamos a falar de um país com 100 milhões de pessoas, com um ritmo de crescimento de 2,5 milhões [de pessoas] por ano", disse Marcelo Rebelo de Sousa, sublinhando que se trata de uma região que é "um mundo", mas em que "é preciso mais educação, qualidade, desenvolvimento económico, social e político".

O desenvolvimento político "significa, naturalmente, maior participação e passos na transição para um regime que seja de consagração de valores que são queridos à Europa", sublinhou o chefe de Estado português, sem nunca falar concretamente em valores democráticos.

Como primeiro ponto da agenda no Cairo, que será repartida entre encontros oficiais, oportunidades de negócio, economia e cultura, Marcelo Rebelo de Sousa terá um encontro com al-Sisi, menos de dois anos depois de ter estado com o Presidente do Egito em Lisboa, em 2016.

Segue-se a assinatura de um acordo entre o Instituto Camões, a Universidade do Porto e a Universidade de Ain Shams, do Egito, com vista ao reforço do ensino do Português, e a assinatura de um memorando de cooperação entre a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), Global Parques e o Porto de Sines com a Zona Económica do Canal do Suez.

À tarde, Marcelo Rebelo de Sousa visita a Universidade de al-Azhar, reúne-se com o presidente do parlamento, Ali Abdel Aal, e com o primeiro-ministro, Sherif Ismail, antes de discursar no encerramento do Fórum Económico Portugal-Egito.

O dia termina com uma receção à comunidade portuguesa no país, num hotel da capital. Na comitiva presidencial estão representantes da AICEP e uma dezena de empresários portugueses.

Novos serviços nas farmácias a partir de maio



Os novos serviços que vão poder ser oferecidos pelas farmácias a partir de maio são apresentados hoje pela secretária de Estado da Saúde, Rosa Valente de Matos, durante uma visita a uma farmácia em Lisboa.

Entre os novos serviços estão consultas de nutrição, testes rápidos de rastreio da sida e hepatites, e serviços simples de enfermagem, como tratamento de feridas e cuidados a doentes ostomizados.

A nova definição de serviços farmacêuticos foi publicada na terça-feira em Diário da República, numa portaria que altera outra sobre o mesmo tema com mais de dez anos."A evolução do setor das farmácias comunitárias nestes últimos dez anos requer a revisão da referida portaria, nomeadamente englobando serviços de promoção da saúde", justifica a nova portaria.

As farmácias poderão ainda passar a prestar os primeiros cuidados na prevenção e tratamento do pé diabético, e "promover campanhas e programas de literacia em saúde, prevenção da doença e de promoção de estilos de vida saudáveis".

Segundo a Associação Nacional de Farmácias (ANF), Portugal tem 2.922 farmácias, distribuídas pelo continente e todas as ilhas dos Açores e Madeira.

Estreia do filme "Soldado Milhões"



O filme "Soldado Milhões" estreia-se hoje nos cinemas portugueses e conta a história de Aníbal Milhais, o transmontano que há 100 anos se tornou num herói nacional, por ter combatido na Primeira Guerra Mundial.

"Soldado Milhões" é um trabalho de Jorge Paixão da Costa e Gonçalo Galvão Teles, que se divide entre duas narrativas temporais, com o soldado nas trincheiras e, anos mais tarde, com o cidadão Milhais na aldeia de Valongo, medalhado e a querer viver uma vida sem estrelato, dedicado à família.No filme, o soldado Milhões é interpretado pelos atores João Arrais e Miguel Borges, à frente de um elenco que inclui ainda, entre outros, Tiago Teotónio Pereira, Ivo Canelas, Isac Graça, Raimundo Cosme, Lúcia Moniz e António Pedro Cerdeira.

"Lisboa, Cidade Triste e Alegre"



Maquetas, cartazes e fotografias inéditas integram uma exposição, a inaugurar hoje em Lisboa, que se debruça sobre o livro "Lisboa, Cidade Triste e Alegre", feito nos anos 1950 pelos arquitetos Victor Palla e Costa Martins.Comissariada pela arquiteta Rita Palla Aragão, a exposição "Lisboa, Cidade Triste e Alegre: Arquitetura de um livro" é inaugurada no Pavilhão Preto do Museu de Lisboa e propõe "um olhar aprofundado sobre o mais importante livro de fotografia do século XX em Portugal".

Publicado em 1959 e descrito como um "poema gráfico", o livro reúne cerca de 200 fotografias a preto e branco, feitas pelos arquitetos Victor Palla e Costa Martins ao longo de três anos em Lisboa, retratando os bairros, a vida da cidade e os seus habitantes.

Com Lusa