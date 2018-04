Hoje é notícia 

Há uma semana, Eco e Jornal de Negócios divulgaram que, no documento, o Governo queria rever em baixa as metas orçamentais para este ano, fixando agora o défice orçamental em 0,7% do Produto Interno Bruto (PIB), o que foi confirmado pelo ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, na quarta-feira.

A confirmar-se esta meta, existe uma diferença de 0,4 pontos percentuais -- cerca de 800 milhões de euros - entre o défice que foi definido no Orçamento do Estado de 2018 (OE2018) e que contou com a aprovação do Bloco de Esquerda (BE), do PCP e do PEV.

O OE2018 prevê um défice orçamental de 1,1% do PIB, que contabiliza um impacto de 0,1 pontos com as despesas relacionadas com os incêndios do ano passado.O Bloco de Esquerda já exigiu um recuo na revisão em baixa do défice para 2018 e a manutenção da meta acordada no orçamento.

Marcelo termina visita de Estado ao Egito



O Presidente da República termina hoje a visita de Estado ao Egito, depois de na quinta-feira ter defendido junto do seu homólogo, Abdel Fatah al-Sisi, o diálogo para resolver os conflitos no Médio Oriente e o valor dos direitos humanos como objetivo central da política.

De acordo com o programa do último dia da visita ao Egito, Marcelo Rebelo de Sousa desloca-se às pirâmides de Gizé, visita o Museu Egípcio e tem um encontro com Tawadros II, papa de Alexandria.

O chefe de Estado português termina o dia com uma visita à Igreja Ortodoxa Copta de São Marcos e uma homenagem às vítimas do atentado de dezembro de 2016.

Nesta visita de Estado, o Presidente da República disse ainda num encontro com estudantes, religiosos e professores que todos são culpados pelo crescimento do autoproclamado Estado Islâmico e assegurou que Portugal não vai transferir a sua embaixada para Jerusalém, como fizeram os Estados Unidos da América.

Parlamento debate 24 diplomas sobre prevenção e combate aos fogos florestais



A Assembleia da República discute hoje 24 diplomas, produzidos por todos os partidos com assento parlamentar, sobre prevenção e combate aos incêndios florestais, sendo a maioria recomendações ao Governo.

As iniciativas legislativas estiveram inicialmente agendadas para 28 de março, dia em que foi analisado, no plenário da Assembleia da República, o relatório da comissão técnica independente sobre os incêndios de outubro, com a presença do ministro da Administração Interna, mas foram adiadas para hoje por decisão da conferência de líderes.

Dos 24 diplomas do CDS-PP, PAN, PCP, BE, PSD, PS e PEV sobre o tema dos incêndios florestais, 17 são projetos de resolução e sete são projetos de lei.

Marcha lenta com buzinão contra as portagens na A23 e A25



A Plataforma de Entendimento para a Reposição das SCUT (vias sem custos para o utilizador) na A23 e A25 realiza hoje na Covilhã e em Castelo Branco uma marcha lenta com buzinão contra as portagens naquelas duas autoestradas do Interior.

Na Covilhã, a partida está agendada para as 15:30, no Jardim das Artes, enquanto em Castelo Branco os manifestantes saem às 16:00 de junto ao campo de futebol. As duas comitivas juntam-se depois na rotunda da Lardosa.

A Plataforma de Entendimento para a Reposição das SCUT na A23 e A25 integra sete entidades dos distritos de Castelo Branco e da Guarda, nomeadamente a Associação Empresarial da Beira Baixa, a União de Sindicatos de Castelo Branco, a Comissão de Utentes Contra as Portagens na A23, o Movimento de Empresários pela Subsistência pelo Interior, a Associação Empresarial da Região da Guarda, a Comissão de Utentes da A25 e a União de Sindicatos da Guarda.

Inauguração do renovado cais fronteiriço na margem do Guadiana



A ministra do Mar inaugura hoje o renovado cais fronteiriço na margem do rio Guadiana, em Vila Real de Santo António, a partir do qual é feita a ligação em "ferry" à cidade espanhola de Ayamonte.A obra, concretizada pela Docapesca, representou um investimento de 334 mil euros, permitindo reformular o cais flutuante destinado às carreiras fluviais de passageiros e viaturas até oito toneladas.

O embarque de automóveis no "ferry" que liga Portugal e Espanha esteve interrompido um ano e meio, por questões de segurança, relacionadas com a degradação da plataforma, mas a operação foi retomada em junho do ano passado, altura da conclusão da obra, disse à Lusa fonte da empresa responsável pelo transporte fluvial na margem portuguesa.

A interdição do embarque de automóveis através daquele cais foi determinada em novembro de 2015, depois de uma vistoria técnica pedida pela capitania local ao Departamento Marítimo do Sul ter confirmado a degradação da estrutura, que há alguns anos não beneficiava de obras de manutenção.

Acionistas da Luz Saúde decidem eventual saída de bolsa



Os acionistas da Luz Saúde reúnem-se hoje numa assembleia-geral extraordinária para deliberar sobre a saída de bolsa da empresa, através de uma proposta de perda da qualidade de sociedade aberta.

Na convocatória, a Fidelidade, maior acionista da Luz Saúde (dona do Hospital da Luz), referiu a "concentração do capital social" no acionista Fosun, com 98,788% do capital e direitos de voto, pelo que considera "não se justificar a manutenção do estatuto de sociedade aberta".

A contrapartida será de 5,71 euros por cada ação da Luz Saúde, incluindo um prémio de 2,77 euros relativamente à cotação média ponderada.

Apresentação do programa Casa Eficiente 2020



Um programa para conceder empréstimos aos proprietários -- empresas ou particulares -- que façam obras para melhorar o desempenho ambiental das casas vai ser lançado hoje, com um montante de 200 milhões de euros para o período de 2018 a 2021.

A iniciativa Casa Eficiente 2020, promovida pelo Estado Português e cofinanciada pelo Banco Europeu de Investimento (BEI) e bancos comerciais aderentes, visa "conceder empréstimo, em condições muito favoráveis, para a realização de um conjunto muito alargado de obras de melhoria do desempenho ambiental dos edifícios maioritariamente habitacionais, com especial enfoque na eficiência energética e hídrica, bem como na gestão de resíduos urbanos", segundo a Confederação da Construção e do Imobiliário.

O montante visa suportar intervenções "na envolvente construída do edifício", em paredes, coberturas e janelas, e nos "seus sistemas", desde logo ao nível da iluminação, rega, ventilação, produção de água quente sanitária, redes prediais e dispositivos sanitários.

Rússia pede reunião urgente ao Conselho de Segurança da ONU



O dia de hoje será mais um em que as atenções da comunidade internacional estarão voltadas para a situação na Síria.

Os Estados Unidos, França e o Reino Unido têm efetuado consultas sobre o lançamento de um ataque militar na Síria, depois do alegado ataque com armas químicas em Douma, mas o momento e a escala de qualquer ação ainda não são claros.

A Casa Branca revelou que o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reuniu com a sua equipa de segurança nacional para discutir a situação na Síria, mas que ainda não tinha tomado uma decisão sobre eventuais ataques.

Trump garantiu que vai falar, em breve, com o Presidente da França, Emmanuel Macron, e a primeira-ministra britânica, Theresa May.O gabinete de crise britânico também já reuniu e deu 'luz verde' a Theresa May para se juntar aos Estados Unidos e França e planear possíveis ataques militares, enquanto Emmanuel Macron afirmou que dispõe de "provas" de que o regime de Bashar al-Assad utilizou armas químicas no ataque, garantindo que a França tomará decisões "em tempo oportuno".

A Rússia, aliada de Damasco, pediu ao Conselho de Segurança das Nações Unidos a realização de uma reunião hoje para discutir uma eventual ameaça de uma intervenção militar dos Estados Unidos na Síria.

O pedido de reunião surgiu depois de o embaixador da Rússia nas Nações Unidas, Vassily Nebenzia, ter alertado para uma confrontação perigosa entre Washington e Moscovo no caso de uma ação militar norte-americana.

Cimeira das Américas começa sem Trump e Maduro



A VIII Cimeira das Américas começa hoje em Lima, com os líderes dos países do continente americano a tentar, entre outros temas, definir uma agenda regional de compromisso no combate à corrupção.

O evento, que tem como tema "Governabilidade democrática face à corrupção", decorre até sábado, não estando presentes os presidentes norte-americano, Donald Trump, e venezuelano, Nicolás Maduro.Assim, quem assume os trabalhos da cimeira é Martín Vizcarra, atual chefe de Estado do Peru.

A Cimeira das Américas é uma reunião de alto nível entre os chefes de Estado do continente americano, criada pela Organização dos Estados Americanos (OEA -- que tem 35 membros) com o objetivo de alcançar uma maior cooperação entre os países da região.

A reunião, que se realiza de três em três anos, teve a sua primeira edição em 1994, em Miami, nos Estados Unidos, durante a Administração de Bill Clinton), procurando uma aproximação e uma maior rapidez dos acordos entre os países do bloco.

30.ª jornada da I Liga abre com Paços de Ferreira-Sporting de Braga



O Sporting de Braga visita hoje o Paços de Ferreira, em jogo de abertura da 30.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, à procura de igualar o Sporting no terceiro lugar da tabela.Depois do empate em casa do Feirense (2-2) na última ronda, o Sporting de Braga precisa de vencer para tentar voltar a aproximar-se do Sporting, que aproveitou o 'deslize' dos bracarenses, ao bater em casa o mesmo Paços de Ferreira, por 2-0, chegando aos 68 pontos.

Os minhotos, que seguem num confortável quarto lugar, a três pontos dos lisboetas, querem vencer para colocar pressão nos Sporting, que só entram em campo no domingo, na visita ao Belenenses em dérbi lisboeta.Por outro lado, a equipa de Abel Ferreira quer chegar ao nono jogo consecutivo sem perder no campeonato, depois de ter interrompido com o Feirense uma série de sete triunfos seguidos.

O jogo inaugural da 30.ª ronda, marcado para as 20:30, será para o Paços de Ferreira a primeira oportunidade de recuperar da derrota sofrida em Alvalade, que pôs fim a uma série de três jogos sem perder e que o deixou no 13.º posto, com 28 pontos, quatro acima da zona de despromoção.O jogo grande desta jornada está marcado para domingo, com a receção do líder Benfica ao Futebol Clube do Porto, segundo classificado a um ponto.

Exposição "Os Universalistas" inaugurada na Casa da Arquitetura em Matosinhos



Duas ruas ladeadas pela história da arquitetura portuguesa e pelo contexto político e social desde os anos 1960 compõem a exposição "Os Universalistas", que é inaugurada hoje na Casa da Arquitetura, em Matosinhos."Os Universalistas -- 50 anos de arquitetura portuguesa" é uma exposição que revisita o último meio século do pensamento e da produção arquitetónica em Portugal e foi apresentada pela primeira vez em 2016 em Paris, no âmbito do 50.º aniversário da presença da Fundação Calouste Gulbenkian na capital francesa.

A inauguração, num dia com entrada livre em que a Casa da Arquitetura vai estar aberta até às 00:00, vai decorrer às 21:00 e uma hora depois realiza-se o debate "Portugal, um 'outro' universalismo", com testemunho de Eduardo Lourenço e participação de Alexandre Alves Costa, João Belo Rodeia e Nuno Grande.

A exposição, que fica patente até 19 de agosto, abre com uma imagem fotográfica dos professores da Escola de Belas Artes do Porto, em 1976, onde se pode ver Siza Vieira, Fernando Távora, Alcino Soutinho, José Grade, Sérgio Fernandez e Alexandre Alves Costa, e conta com vários momentos históricos que se destacam, bem como palavras do filósofo e crítico literário Eduardo Lourenço, fotografias de Alfredo Cunha, caricaturas de João Abel Manta e o filme "Revolução", de Ana Hatherley.

Quatro filmes lusos no festival Visions du Réel na Suíça



Quatro filmes portugueses, dois dos quais em competição, vão ser exibidos no festival Visions du Réel, que decorre a partir de hoje em Nyon, na Suíça.

"Longe da Amazónia", de Francisco Carvalho, e "A vida aqui, está à vista?", de Filipe Carvalho, estarão em competição na categoria internacional de médias e curtas-metragens.

Na secção não competitiva "Opening Scenes", dedicada a primeiras curtas-metragens e a trabalhos de escola, serão exibidas "Vacas e Rainhas", de Laura Marques, e "Hello cinta pertamaku, câmbio e desligo", de Daniel Donato.

Com Lusa