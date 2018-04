Marcelo nas pirâmides e com papa de Alexandria no último dia da visita ao Egito

Será em frente às pirâmides que Marcelo Rebelo de Sousa fará, aos jornalistas, um balanço da visita em que se reuniu com o presidente egípcio, Abdel Fatah al-Sisi.

Depois do encontro dom Tawadros II, Marcelo visita a Igreja Ortodoxa Copta de São Marcos e o último ponto da deslocação ao Cairo será uma homenagem às vítimas do atentado de dezembro de 2016, no memorial que lhe é dedicado.

Durante a manhã, a comitiva presidencial fará ainda visitas ao Museu Egípcio, no Cairo. Em toda a estada no Egito, o Presidente português foi acompanhado pelo ministro das Antiguidades, Khaled al-Anani.

Nas suas intervenções, quer no encontro com al-Sisi, quer num debate com estudantes e professores na Universidade de al-Azha fez a defesa da tolerância religiosa e do diálogo entre religiões e do respeito pelos direitos humanos.

Lusa