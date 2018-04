Primeiro-ministro reúne-se hoje com chefias da Proteção Civil

António Costa vai estar acompanhado pelo Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, e também pelo ministro Adjunto, Pedro Siza Vieira.

A reunião com as chefias da Proteção Civil acontece depois de António Costa ter garantido na semana passada, no Parlamento, que este ano haverá mais meios de combate aos incêndios e que todo o dispositivo estará operacional.

Em maio, deve ser aprovada a nova lei orgânica da Autoridade Nacional da Proteção Civil.