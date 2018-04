Hoje é notícia

A situação na Síria já era o assunto em destaque na agenda dos chefes de diplomacia da UE, mas ganhou ainda mais relevância depois de, no passado sábado, Estados Unidos, França e Reino Unido terem realizado uma série de ataques com mísseis contra alvos associados à produção de armamento químico na Síria, em resposta a um alegado ataque com armas químicas na cidade de Douma, Ghouta Oriental, por parte do governo de Bashar al-Assad.

A intervenção militar foi apoiada pela generalidade dos Estados-membros da UE, tendo o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, afirmado no próprio dia que a União Europeia "está ao lado dos seus aliados e ao lado da justiça".

O Governo português, que já disse compreender as razões da intervenção, estará representado na reunião de hoje pelo ministro Augusto Santos Silva, que se desloca ao Luxemburgo apesar de inicialmente estar previsto acompanhar o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, na visita de Estado a Espanha, que também começa hoje.Entretanto, hoje o Conselho de Segurança da ONU deve receber da França, Reino Unido e Estados Unidos um projeto de resolução sobre a Síria, que inclui um novo mecanismo de controlo sobre o uso de armas químicas.

As negociações sobre este texto, que abrange três áreas, química, humanitária e política, foi redigido pela França, segundo fontes diplomáticas. Também hoje, o conselho executivo da Organização para a Proibição das Armas Químicas (OPAQ) reúne-se em Haia, sede da organização, para discutir o alegado uso de armas químicas no ataque à cidade síria de Douma.A reunião, convocada pelo presidente do conselho executivo, está prevista para as 10:00 locais (09:00 em Lisboa).

Apresentação do novo dispositivo de combate aos incêndios



O novo dispositivo de combate aos incêndios vai ser hoje apresentado, com as fases de maior e menor reforço de meios a ser substituídas por quatro níveis de prontidão, de acordo com a Diretiva Operacional Nacional, que será aprovada na Comissão Nacional de Proteção Civil.

O dispositivo - que passa a chamar-se Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais -- estará em vigor todo o ano, mas será reforçado entre 15 de maio e 31 de outubro.

O maior aumento de meios acontecerá em junho e outubro, meses em se registaram os maiores incêndios de 2017, que provocaram 115 mortos.A diretiva adianta ainda que as corporações de bombeiros voluntários vão ter, a partir de 1 de junho, mais 79 Equipas de Intervenção Permanente, passando o país a dispor de um total de 170.

Marcelo inicia visita de Estado a Espanha



O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, inicia hoje uma visita de Estado de três dias a Espanha, durante a qual será recebido pelo rei Felipe VI e pelo chefe do Governo espanhol, Mariano Rajoy.

Marcelo Rebelo de Sousa, que chegou à capital espanhola no domingo à noite, vai ser recebido hoje de manhã pelos reis de Espanha, Felipe VI e Letizia, no Palácio Real, com honras militares, no início da sua primeira visita de Estado ao país vizinho e principal parceiro económico de Portugal.

Depois, na Câmara Municipal de Madrid, receberá as chaves da cidade, e prestará homenagem aos "caídos por Espanha", na Praça da Lealdade, antes da audiência com Felipe VI, no Palácio da Zarzuela, residência oficial dos reis espanhóis, seguida de um almoço privado com os monarcas.

À tarde, o chefe de Estado participará num debate com estudantes na Universidade Carlos III, sobre as relações de Portugal, Espanha e União Europeia com a América Latina, e à noite terá um jantar de gala oferecido pelos reis de Espanha em sua honra, no Palácio Real.

Homem acusado de atropelar mortalmente adepto na Luz conhece decisão instrutória



O Tribunal de Instrução Criminal (TIC) de Lisboa decide hoje se leva a julgamento o homem acusado de atropelar mortalmente o adepto italiano de futebol Marco Ficini, junto ao Estádio da Luz, em Lisboa, em abril do ano passado.

O Ministério Público deduziu acusação contra 22 arguidos (dez adeptos do Benfica com ligações aos No Name Boys e 12 adeptos do Sporting da claque Juventude Leonina).

O principal arguido, Luís Pina, está acusado do homicídio de Marco Ficini e de outros quatro homicídios na forma tentada, enquanto os restantes arguidos estão acusados de participação em rixa, de dano com violência e de omissão de auxílio.

Caso da agressão a dois adeptos do Benfica em Guimarães



O Tribunal de Guimarães inicia hoje o julgamento do subcomissário da PSP Filipe Silva, pronunciado por agressão a dois adeptos do Benfica naquela cidade, em maio de 2015.

O arguido responde dois crimes de ofensa à integridade física qualificada, dois crimes de falsificação de documento e dois crimes de denegação de justiça e prevaricação.Os factos remontam a 17 de maio de 2015, logo após o final do jogo entre o Vitória de Guimarães e o Benfica, no exterior do Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.

Jogo Rio Ave-Tondela fecha a 30.ª jornada da I Liga



O Rio Ave procura hoje um triunfo em casa sobre o Tondela, para poder isolar-se no quinto lugar da I Liga portuguesa de futebol, no jogo que encerra a 30.ª jornada.

A equipa de Vila do Conde, sexta classificada com 43 pontos, pode capitalizar o empate do Marítimo com o Moreirense (1-1), no domingo, que deixou os insulares com 44 pontos e à mercê do Rio Ave.

A alternar vitórias com derrotas nas últimas rondas - perdeu em Guimarães por 3-0 na jornada anterior - o Rio Ave pode assumir o quinto posto antes da entrada nos derradeiros quatro jogos do campeonato e posicionar-se para uma eventual 'repescagem' para a Liga Europa, caso o vencedor da Taça de Portugal se qualifique para a Liga dos Campeões.

O Tondela, vindo de quatro jogos sem vencer, ocupa o 12.º posto, com 31 pontos, e está cinco pontos acima da zona de despromoção, mas qualquer ponto será precioso para atingir a tranquilidade em definitivo.

A jornada ficou marcada pela vitória do FC Porto no clássico da Luz com o Benfica (1-0), que permitiu aos 'dragões' recuperarem a liderança, agora com dois pontos de vantagem sobre os 'encarnados', enquanto o Sporting foi ao Restelo vencer o Belenenses (4-3) e ficou a três pontos dos tetracampeões.

Tunisino Anouar Brahem em concerto em Lisboa



O músico tunisino Anouar Brahem apresenta hoje, em Lisboa, o seu mais recente álbum, "Blue Maqams", acompanhado pelo contrabaixista Dave Holland, o baterista Jack DeJohnette e o pianista Django Bates, "três colossos do jazz", como a Gulbenkian os define.

O álbum celebra os 60 anos de Brahem, combina o 'ud', instrumento ancestral do Médio Oriente, da família do alaúde, com instrumentos ocidentais, e conjuga o sistema modal da música árabe ('maqans') com a 'blue note' do jazz."Blue Maqams", álbum e concerto, marca ainda o reencontro de Brahem com Holland, duas décadas depois da publicação do celebrado "Thimar", e uma nova colaboração do contrabaixista com DeJohnette, que somam 50 anos de parcerias, desde o final dos anos de 1960, quando se cruzaram no chamado "The Lost Quintet" de Miles Davis.

O concerto tem início às 21:00, no Grande Auditório da Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.