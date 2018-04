Marcelo considera que relações bilaterais refundaram-se com a democracia e opção europeia

Marcelo Rebelo de Sousa, que iniciou hoje de manhã uma visita de Estado de três dias ao Reino de Espanha, falava no Palácio Real de Madrid, no início de um banquete em sua honra oferecido pelos reis Felipe VI e Letizia.

"Nada como a democracia para integrar antinomias, nada como a Europa para enquadrar incompreensões. Ambas nos obrigaram a reler o tempo anterior e a superar dúvidas e angústias, e a entender que a história não se reescreve nem se recria. É como é, um todo, constituído por gestos grandiosos e por pecados ignominiosos", declarou.

O chefe de Estado destacou o "papel refundador" dos seus antecessores, defendendo que "deu substância a uma mudança irreversível nas relações entre os dois Estados" e mencionando-os um por um: António Ramalho Eanes, Mário Soares, Jorge Sampaio e Aníbal Cavaco Silva.

Segundo Marcelo Rebelo de Sousa, a "genuína consideração e amizade" entre os presidentes de Portugal e o rei Juan Carlos e depois, com o rei Felipe VI, "tinha e tem uma dimensão política" e deu "um impulso determinante" às relações bilaterais.

No início da sua intervenção, o chefe de Estado expressou "admiração e amizade" em relação a Felipe VI, que elogiou "pelo sereno apego aos valores éticos e jurídicos, a natural humanidade, a sábia prudência, a aguda compreensão das pessoas e dos factos".

Depois, enalteceu a "dedicação" da rainha Letizia, "traduzida também em proximidade e sensibilidade para com tantas causas sociais e culturais abraçadas pela coroa".

Sobre o anterior período das relações entre Portugal e Espanha, descreveu-o como "um tempo feito de longos e ricos séculos assinalado pela permanente dúvida, para não dizer angústia" quanto à conciliação pacífica das diferenças, com "aparentes convergências" que escondiam "efetivas desconfianças recíprocas, quando não mera indiferença".

"Assim aconteceu com as décadas do século XX que antecederam as nossas democracias, durante as quais foi patente a oposição entre a visão continental de uns e a visão colonial de outros. Até que as nossas democracias e a nossa opção europeia viraram uma decisiva página da história", afirmou.

De acordo com o Presidente, desde então, as sociedades portuguesa e espanhola aprofundaram a sua ligação, "era como se os povos só se descobrissem em profundidade depois de haverem atravessado oceanos para descobrirem novos mundos".

Em castelhano, Marcelo Rebelo de Sousa acrescentou que o "tempo radicalmente novo" que se vive "relativiza queixas antigas ou novas reservas mentais" e exige que Portugal e Espanha "prossigam e acelerem e antecipem um caminho de futuro - tal como o fizeram, nestas décadas de reencontro, milhões de espanhóis e de portugueses, continentais e insulares, de todas as latitudes e longitudes".

No final do seu discurso, o chefe de Estado brindou "à saúde e felicidade pessoal e institucional do rei Felipe VI e da rainha Letizia, à prosperidade material e espiritual de Espanha" e "à indelével e fraterna amizade" entre os dois povos e Estados.

Lusa