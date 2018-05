Governo valoriza Educação Física como disciplina central no currículo do secundário

"Sempre dissemos que valorizávamos as expressões físico-motoras e nesse sentido valorizamos as expressões físico-motoras no 1.º ciclo. E também acreditando que não existem áreas curriculares periféricas, o decreto-lei valoriza a Educação Física e o papel da Educação Física", afirmou Tiago Brandão Rodrigues a jornalistas no Porto.

Para o ministro, o decreto-lei, que está em consulta pública, "valoriza a Educação Física como disciplina central dos currículos, no ensino básico e secundário".

O ministro referiu-se ao decreto-lei aprovado pelo Governo no dia 05 de abril, que dá "visibilidade à autonomia e flexibilidade curricular" e que "está agora em consulta pública".

De acordo com o decreto-lei, as escolas vão poder gerir como quiserem um quarto do seu tempo de funcionamento, adaptando os espaços, atividades e métodos aos seus projetos curriculares próprios.

A introdução no currículo da área de Cidadania e Desenvolvimento e a possibilidade de alunos de cursos e vias diferentes trocarem disciplinas são outras das medidas previstas.

Com esta valorização das "expressões físico-motoras", a nota a Educação Física passará também a contar para a média no ensino secundário.

Lusa