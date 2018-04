Hoje é notíca

A assinatura dos dois acordos entre PS e PSD foi confirmada por fontes do executivo e dos sociais-democratas, depois de o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, ter anunciado na terça-feira, no parlamento, que António Costa e Rui Rio se reúnem hoje com vista a "uma convergência" para a descentralização de competências para as autarquias.

A apresentação dos acordos sobre a descentralização e o Portugal 2030 vai realizar-se na residência oficial do primeiro-ministro, em São Bento, Lisboa.

Na terça-feira, António Costa defendeu que "é desejável" que possa haver um acordo o mais alargado possível sobre um tema que é tão estruturante para a organização do Estado, como é a descentralização.Já Rui Rio manifestou a disponibilidade para falar com o Governo e outros partidos sobre "todos os acordos estruturais de que Portugal precise", incluindo no setor da saúde.

Os dois acordos serão formalizados quase dois meses depois do encontro entre o primeiro-ministro e o líder do PSD, que se realizou em São Bento em 20 de fevereiro, dois dias depois do Congresso dos sociais-democratas que consagrou Rui Rio.

No final, Rui Rio afirmou existir "uma nova fase" nas relações com o PS e anunciou que seria iniciado um diálogo com o Governo nas áreas da descentralização e do futuro quadro comunitário.

Marcelo termina visita de Estado a Espanha



O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, termina hoje a sua vista de Estado de três dias a Espanha com uma deslocação à cidade de Salamanca, na companhia do rei Felipe VI.De manhã, os dois chefes de Estado vão viajar juntos de helicóptero desde Madrid até Salamanca, na Comunidade de Castela-Leão, uma das 17 comunidades autónomas de Espanha.

Depois de visitarem uma feira de 'start-ups' com algumas empresas portuguesas, Marcelo Rebelo de Sousa e Felipe VI vão discursar numa sessão solene na Universidade de Salamanca, que celebra os seus 800 anos.

Nessa cerimónia, que contará também com intervenções dos reitores das universidades de Salamanca, Daniel Hernández Ruipérez, e de Coimbra, Gabriel Silva, irá ouvir-se a canção "Acordai", de Fernando Lopes Graça e José Gomes Ferreira, cantada pelo coro universitário.

Antes de regressar a Lisboa, o Presidente da República terá um almoço oferecido pelo Presidente da Comunidade de Castela-Leão, Juan Vicente Herrera.

Sporting e FC Porto jogam em Alvalade para a Taça de Portugal



Sporting e Futebol Clube do Porto disputam hoje, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, um lugar na final da Taça de Portugal de futebol, com os 'dragões' a entrarem em campo na frente da eliminatória.

No quinto clássico entre ambos nesta temporada, o FC Porto defende a vantagem tangencial conseguida na primeira mão das meias-finais, em 7 de fevereiro, graças ao golo solitário de Soares no Estádio no Dragão.

William Carvalho, Mathieu e Piccini, com problemas físicos, devem falhar o duelo com o FC Porto, que vai aparecer em Alvalade tranquilo e sobretudo motivado pelo triunfo sobre o Benfica (1-0), na Luz, no último domingo, que valeu o regresso à liderança da I Liga.

Danilo, que está fora até final da temporada devido a lesão, é o único indisponível do lado dos 'dragões' para este encontro, com início marcado para as 20:30.

Portugal emite 1.250 M€ em dois leilões de Bilhetes de Tesouro a 3 e a 11 meses



Portugal vai hoje ao mercado para emitir até 1.250 milhões de euros em dois leilões de Bilhetes de Tesouro (BT) a três e a 11 meses.

A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) realiza hoje dois leilões das linhas de BT com maturidades em 20 de julho de 2018 (três meses) e 22 de março de 2019 (11 meses), com um montante indicativo global entre 1.000 milhões de euros e 1.250 milhões de euros.

No último duplo leilão comparável, que ocorreu em 21 de fevereiro, Portugal colocou 300 milhões de euros a três meses a uma taxa de -0,417% e 800 milhões a 11 meses a uma taxa de -0,393%.

Processo de substituição de Raul Castro em Cuba



O processo de substituição de Raul Castro na liderança cubana inicia-se hoje com a realização de uma sessão para a constituição do novo parlamento, um dia antes do inicialmente previsto.

A decisão do Conselho de Estado de Cuba de antecipar a sessão constitutiva da IX Legislatura da Assembleia Nacional do Poder Popular (única câmara parlamentar) tem como propósito "facilitar o desenvolvimento dos passos que requerem uma sessão de tal importância", indicou a agência cubana de notícias (ACN).

Na sessão, uma comissão integrada pelos 605 deputados elaborará e submeterá à votação da recentemente renovada assembleia uma proposta que inclui o Presidente, primeiro vice-presidente, cinco vice-presidentes e 23 membros do Conselho de Estado, o órgão máximo de Cuba.

Raul Castro, de 86 anos, deixará de ser Presidente de Cuba, em cumprimento da limitação de mandatos a um máximo de dez anos decretada por ele mesmo, sendo expectável que o atual primeiro vice-presidente, Miguel Díaz-Canel, de 57 anos, ocupe o cargo.

A acontecer, será a primeira vez que o chefe de Estado cubano não tem apelido Castro em 60 anos, depois de Fidel de 1976 a 2008 (o líder da revolução esteve como primeiro-ministro de 1959 a 1976), depois com Raul até agora.

Moçambique vota proposta para combate ao terrorismo



O parlamento moçambicano debate e vota hoje uma proposta de lei para estabelecer um regime jurídico de repressão e combate ao terrorismo.

A proposta foi aprovada pelo Conselho de Ministros em 24 de outubro de 2017, poucos dias depois de um grupo armado de aparente inspiração islâmica ter sitiado a vila de Mocímboa da Praia, no norte do país.

Os artigos que vão estar hoje em discussão estiveram na segunda-feira sob análise e preparação para debate pela comissão parlamentar dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e Legalidade.

A lei pretende "neutralizar", por exemplo, "pessoas que possam aderir a treinos" ou financiar ações relacionadas com o terrorismo, nomeadamente através de crimes como o branqueamento de capitais ou tráfico de drogas, anunciou a porta-voz do Conselho de Ministros.

Jovens julgados por tentativa de homicídio de três polícias em Loures



Cinco jovens começam hoje a ser julgados por agressões e tentativa de homicídio de três polícias, feridos violentamente pelos arguidos com pedras, pontapés e murros, quando faziam segurança num arraial na povoação do Catujal, em Loures.

Segundo o despacho de acusação do Ministério Público (MP), a que a agência Lusa teve acesso, o episódio de violência ocorreu na madrugada de 3 de julho do ano passado, na freguesia de Unhos, durante uma festa de arraial organizada pela paróquia de São José da Nazaré, na qual participavam 200 pessoas.

Os agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP) estavam fardados, em missão de serviço remunerado, a fim de "assegurar a manutenção da segurança e ordem pública", refere a acusação, acrescentando que no local se encontravam os cinco arguidos, com idades entre 19 e 25 anos, "os quais integravam um grupo composto por, pelo menos, dez indivíduos".

A acusação enumera uma série de agressões cometidas pelos arguidos, que incluem empurrões, pontapés e socos em diversas partes do corpo, nomeadamente na cabeça e quando alguns dos polícias estavam caídos no chão.

Um dos polícias, que ficou 261 dias de baixa médica, sofreu, entre outras lesões, traumatismo craniano, com perda de conhecimento, e fratura do nariz, tendo sido submetido a uma intervenção cirúrgica.Os cinco arguidos estão acusados, em coautoria, de dois crimes de homicídio qualificado na forma tentada e de dois crimes de ofensa à integridade física qualificada.

Presidente do Governo Regional dos Açores inicia visita ao Brasil



O presidente do Governo Regional dos Açores inicia hoje uma visita oficial de cinco dias ao Brasil, presidindo, em Santa Catarina, à abertura do Congresso Internacional que assinala os 270 anos da presença açoriana naquele Estado.

Aquela que será a primeira deslocação de Vasco Cordeiro ao Brasil enquanto presidente do executivo açoriano decorre na sequência da declaração de 2018 como "Ano dos Açores em Santa Catarina", onde, entre 1748 e 1754, desembarcaram os primeiros emigrantes da região autónoma.

No primeiro dia da visita oficial, o chefe do executivo encontra-se com o governador Eduardo Pinho Moreira - que convidou Vasco Cordeiro a deslocar-se a Santa Catarina - e com o presidente da Assembleia Legislativa do Estado local, Aldo Schneider.

Segue-se uma sessão na Assembleia Legislativa, em Florianópolis.Ainda em Santa Catarina, Vasco Cordeiro visita a Feira Catarinense do Livro, que inclui um 'stand' dos Açores, assim como a exposição "Antero de Quental e Vitorino Nemésio: Verbos Vivos da Cultura Açoriana", uma iniciativa do Governo dos Açores que estará patente na Galeria de Arte do Mercado Público daquela cidade brasileira.

A convite de Vasco Cordeiro, a comitiva que viaja ao Brasil integra ainda os presidentes das Câmaras Municipais de Ponta Delgada, Angra do Heroísmo e Praia da Vitória - cidades geminadas com Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina -, bem como alguns deputados da comissão de Política Geral do parlamento açoriano.

"Políticas económicas e sociais" em foco no debate quinzenal na AR



As "políticas económicas e sociais" serão os temas em foco no debate quinzenal com o primeiro-ministro, na Assembleia da República, no dia da assinatura dos acordos entre o Governo e o PSD sobre descentralização e fundos estruturais.O debate quinzenal será aberto com uma intervenção do primeiro-ministro, António Costa, seguindo-se as questões do PSD, BE, CDS-PP, PCP, PEV, PAN e PS.

A discussão no plenário da Assembleia da República ocorre uma semana depois de o executivo ter aprovado o Programa de Estabilidade 2018/2025 e o Programa Nacional de Reformas - documentos que serão debatidos no parlamento no próximo dia 24.

O Programa de Estabilidade será alvo de pelo menos duas resoluções: uma do CDS-PP, que repete uma iniciativa que já tomou em 2016 e 2017, e outra do BE, que contesta a inscrição de uma meta de défice de 0,7% para este ano, considerando que o Governo deveria manter os 1,1% previstos no Orçamento do Estado para 2018.

Perante a contestação do BE, António Costa contrapôs que os compromissos que o Governo minoritário socialista estabeleceu com os seus parceiros parlamentares (Bloco, PCP e PEV) "estão expressos no Orçamento e são sobre políticas e medidas, mas não sobre metas de défice".Segundo o primeiro-ministro, "não há nenhuma medida ou política que vá ser revista para se cumprir o défice em 2018".

No Programa de Estabilidade, o Governo compromete-se com Bruxelas a atingir um défice de 0,2% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2019, ano de eleições legislativas, estimando excedentes orçamentais a partir de 2020.

GNR reforça fiscalização a motociclos nas vias com mais tráfego



A GNR vai intensificar a partir de hoje a fiscalização aos condutores de motociclos nas vias de maior intensidade de tráfego, numa operação que pretende inverter a tendência de aumento da sinistralidade rodoviária.

A "operação Moto", que vai decorrer até 22 de abril, tem como objetivo prevenir comportamentos de risco durante a condução de motociclos e ciclomotores.

Durante a operação, os militares da Guarda Nacional Republicana vão estar "especialmente atentos" ao excesso de velocidade, não utilização de equipamentos de proteção, manobras perigosas, estado dos pneus e sistemas de iluminação e matrícula, além da condução sem habilitação legal e condução sob o efeito do álcool e de substâncias psicotrópicas.

Segundo a GNR, dos 77.303 acidentes de viação registados no ano passado na sua área de ação, 5.815 envolveram veículos motorizados de duas rodas, que provocaram 104 mortos (mais 35 do que em 2016) e 431 feridos graves (mais 100), com principal incidência aos sábados e domingos.

"Não caia nisso", campanha da Sociedade de Ortopedia e Traumatologia



A Sociedade Portuguesa de Ortopedia e Traumatologia (SPOT) lança hoje a campanha "Não caia nisso", de prevenção das quedas na população idosa.

O responsável pela iniciativa, Carlos Evangelista, ortopedista, disse à Lusa que a campanha pretende evitar problemas como fraturas, que podem levar à imobilidade e a imobilidade pode causar uma grande dependência de terceiros ou até a morte.

"Há problemas que a pessoa pode ter em si que levam à queda, chamados problemas intrínsecos, como não vigiar a tensão arterial, não controlar a diabetes, ter tonturas, tomar mal a medicação e que são importantes identificar", explicou.

Tendo em conta que "há muitas quedas que acontecem dentro de casa", a campanha dá alguns conselhos para as prevenir, como ter sempre atenção quando o chão está molhado, retirar tapetes que possam provocar derrapagens, ter atenção com os fios e com a desarrumação.

Bastonário da Ordem dos Médicos visita Hospital de São João



O bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, visita hoje o Hospital de São João para se inteirar dos problemas na ala pediátrica, depois de denunciada a falta de condições de atendimento e tratamento de crianças com doenças oncológicas.

A falta de condições de atendimento e tratamento de crianças com doenças oncológicas foi denunciada por pais de crianças doentes que são atendidas em ambulatório e também na unidade do 'Joãozinho', para onde as crianças são encaminhadas quando têm de ser internadas no Centro Hospitalar de São João, concelho do Porto.

O bastonário da Ordem dos Médicos afirma que com a visita ao hospital pretende "verificar no local os problemas" e "esclarecer algumas questões que têm sido suscitadas", além de "estar junto dos doentes e dos médicos".

O ministro da Saúde disse na segunda-feira que, dentro de duas semanas, deverão estar desbloqueados os procedimentos para fazer avançar a construção da nova ala pediátrica do hospital, lembrando que o dinheiro "está disponível".

Dia Internacional dos Monumentos



O Dia Internacional dos Monumentos e Sítios é celebrado hoje, sob o mote "Património Cultural: de Geração para Geração", prevendo-se cerca de 600 atividades, organizadas por 540 entidades em 160 concelhos.

Entre visitas guiadas, exposições, concertos e roteiros culturais, a Direção-Geral do Património Cultural prevê uma adesão de 100 mil pessoas às diferentes iniciativas.

A celebração, cujo mote foi dado pelo Conselho Internacional de Monumentos e Sítios, acontece em pleno Ano Europeu do Património Cultural, para o qual a respetiva plataforma eletrónica tem mais de 800 atividades programadas.



A curta-metragem de animação "Surpresa", do realizador português Paulo Patrício, vai ser exibida no Festival de Cinema de Tribeca, que começa hoje em Nova Iorque.

O Festival de Cinema de Tribeca decorrerá entre hoje e dia 29, em Nova Iorque, tendo o programa de curtas-metragens 55 filmes selecionados entre 4.754 submetidos a concurso.

Para Paulo Patrício, esta será a estreia norte-americana de "Supresa", o filme que já apresentou em vários festivais portugueses, nomeadamente o Curtas de Vila do Conde, o Cinanima e o Monstra - Festival de Animação de Lisboa.

Com Lusa