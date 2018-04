Rui Rio responsabiliza Governo de Sócrates pelas condições da ala pediátrica do S. João

Na semana que dedicou à saúde, o líder do PSD visitou primeiro a Faculdade de Medicina e a seguir o antigo presidente da câmara do Porto quis conhecer a ala pediátrica do hospital.

Nos últimos tempos, surgiram várias denúncias. Alertas de pais que deram conta da falta de condições do serviço que funciona há mais de 10 anos em contentores provisórios.

A pressão fez efeito. Esta semana o Governo anunciou que as obras vão mesmo avançar e que devem estar concluídas em dois anos.