Três aviões desviados da Madeira devido ao mau tempo

Um Germania Flug (de Toulouse) e um Transavia (de Amesterdão) divergiram para a ilha do Porto Santo e um Small Planet (de Paris) optou por ir para Lisboa.

Apesar do vento, o Aeroporto já registou cinco chegadas e cinco partidas.

O arquipélago da Madeira está sob avisos meteorológicos amarelos para vento, agitação marítima e chuva até às 18:00 de hoje.

A Capitania do Porto do Funchal, com base nas previsões do IPMA - Instituto Português do Mar e da Atmosfera alerta para agitação marítima e vento fortes até às 06:00 de domingo.

O navio Lobo Marinho, que faz a ligação regular entre a Madeira e o Porto Santo, não realizou a viagem de hoje.

Com Lusa