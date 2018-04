Buscas por pescador desaparecido no rio Minho suspensas sem sucesso

Segundo o capitão do porto e comandante da Polícia Marítima (PM) de Caminha, Pedro Costa, "as operações subaquáticas terminaram cerca das 13:00 e não serão retomadas".

"Foi batida toda a zona de maior probabilidade de poder ser encontrado o corpo, mas sem sucesso", disse.

As buscas no rio Minho vão continuar, na terça-feira, com início a partir das 09:00, envolvendo uma embarcação da PM de Caminha e outra do Comando Naval do Minho.

"As buscas terão início em Peso, Melgaço, até ao limite do concelho de Valença", referiu.

Por terra, nas margens do rio Minho, "os trabalhos contarão com meios dos bombeiros de Melgaço, apoiados por 'drones' espanhóis".

O pescador de 67 anos desapareceu no rio Minho, em Alvaredo, Melgaço no sábado à noite nas imediações da pesqueira, uma estrutura usada na pesca da lampreia, "onde terá caído ao rio".

O trator do pescador foi encontrado no sábado, no caminho de acesso à pesqueira.

