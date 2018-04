Hoje é notícia

Novo pacote para a habitação

Do pacote legislativo da Nova Geração de Políticas de Habitação estão previstos como novos instrumentos o programa Primeiro Direito, que visa "assegurar o acesso a uma habitação adequada às pessoas que vivem em situações indignas e que não dispõem de capacidade financeira para aceder a uma solução habitacional adequada", e o Programa de Arrendamento Acessível, que pretende promover "uma oferta alargada de habitação para arrendamento a preços reduzidos, compatível com os rendimentos das famílias".

Para promover a coesão e integração socioterritorial dos bairros de arrendamento público "com vista à melhoria global das condições de vida dos moradores", o Governo apresenta o programa Da Habitação ao Habitat, que prevê o desenvolvimento de "projetos experimentais, com base numa abordagem integrada, inclusiva, participada e adaptada aos contextos locais".

Outra das metas da Nova Geração de Políticas de Habitação é a "mobilidade habitacional para a coesão territorial", através do programa Chave na Mão, que vai "facilitar a mobilidade habitacional, no território e entre regimes de ocupação, de famílias residentes em áreas de forte pressão urbana que se fixem no interior do país".

Ministro da Saúde anuncia substituto de Sakellarides

O ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, anuncia o substituto de Constantino Sakellarides como coordenador da iniciativa SNS Saúde + Proximidade, depois de o especialista em saúde pública ter apresentado a demissão na sexta-feira.

Constantino Sakellarides, professor jubilado da Escola Nacional de Saúde Pública, que liderava há dois anos um processo para modernizar os cuidados assistenciais, saiu por divergências com a governação, mas não quis revelar as razões concretas que motivaram o seu afastamento, referindo apenas "divergências de pensamento".

Sentença de Abdeslam conhecida hoje

O tribunal de Bruxelas encarregado de julgar Salah Abdeslam pela sua implicação num tiroteio com a polícia belga, em 15 de março de 2016, anuncia hoje a sentença do francês de origem marroquina, de 28 anos.

Em 05 de fevereiro deste ano, o Ministério Público belga pediu 20 anos de prisão, a pena máxima, para o único sobrevivente da célula terrorista que realizou os ataques ao Batáclan e Stade de France, em Paris, em 13 de novembro de 2015, que provocaram 130 mortos. Abdeslam foi acusado de tentativa de homicídio de polícias, num bairro em Bruxelas, quatro meses após os atentados em Paris.

Macron nos EUA

O Presidente francês, Emmanuel Macron, inicia uma visita de três dias a Washington, durante a qual deverá apelar ao Presidente norte-americano, Donald Trump, para que mantenha o acordo nuclear iraniano e o envolvimento dos EUA na Síria.Trata-se da primeira visita de Estado a Washington desde que Donald Trump assumiu funções como Presidente dos Estados Unidos.Numa entrevista à Fox News publicada no domingo, Macron referiu-se a algumas das divergências com Trump, a quem apelou para manter o acordo nuclear iraniano, argumentando que não há "plano B", e contestou as novas tarifas que Trump ameaçou impor a partir de 01 de maio, considerando que não se faz "guerra comercial com os aliados".

Greve de pilotos em França

A companhia aérea francesa Air France prevê manter 75% dos voos de segunda-feira, dia em que está agendada uma greve de pilotos e de pessoal de cabine e de terra.Fonte oficial da companhia disse à agência Lusa que o impacto da greve em Portugal se resume a um voo cancelado em ambos os sentidos, estando "os passageiros a ser recolocados em outros voos ou a receber soluções alternativas".

Segundo a mesma fonte, o voo cancelado estava previsto sair de Lisboa às 15:50 de segunda-feira, com chegada a Paris às 19:20. A companhia precisou num comunicado que prevê garantir 65% dos voos de longo e médio curso, com saída ou chegada ao aeroporto de Charles de Gaulle, em Paris, e 85% dos voos domésticos, mas admite a possibilidade de cancelamentos pontuais e de atrasos na operação.

Manos Sobral recebem prémio

Os músicos Salvador e Luísa Sobral recebem o prémio de personalidades do ano, atribuído pela Associação da Imprensa Estrangeira em Portugal, que decidiu distingui-los por terem recolocado a "qualidade e o sentimento" na música popular.

O prémio Martha de la Cal foi atribuído aos irmãos Salvador e Luísa Sobral "pelo que fizeram ao recolocar a qualidade e o sentimento como fundamentos para a música popular, ultrapassando a musicalidade fácil e insossa normalmente associada à pop".Salvador Sobral venceu o festival da Eurovisão de 2017 com a canção "Amar pelos Dois", da autoria de Luísa Sobral.

O prémio da AIEP distinguiu, no passado, os arquitetos Siza Vieira e Souto de Moura, o cineasta Manoel de Oliveira, o músico Carlos Paredes, os fadistas Mariza e Carlos do Carmo, o artista urbano Vhils, a pintora Paula Rego e a artista Joana Vasconcelos, o ator Joaquim de Almeida e os escritores Miguel Torga e José Saramago, entre muitas outras personalidades de diferentes áreas.

Arcade Fire no Campo Pequeno

Os canadianos Arcade Fire atuam hoje no Campo Pequeno, em Lisboa, para apresentar, num "espetáculo em 360.º", o álbum "Everything Now", segundo a promotora Everything is New.

A banda, que regressa a Portugal depois da atuação no Alive, em 2016, vai agora interpretar canções do quinto disco de originais, num "palco localizado no centro da arena", no âmbito da digressão "Infinite Content", que também inclui a atuação em 18 de agosto, no Festival de Paredes de Coura.

O concerto está marcado para as 20:00, com a primeira parte assegurada pelos norte-americanos Preservation Jazz Hall Band.

Dia Mundial do Livro no Parlamento

O parlamento acolhe hoje, Dia Mundial do Livro, a partir das 17:00, uma audição pública sobre livrarias independentes, com o tema "a urgência de uma resposta política", por iniciativa do Bloco de Esquerda.A audição conta com as participações de responsáveis de projetos livreiros como Francisco Vaz da Silva (Gigões & Anantes, Aveiro), Rosa Azevedo (Snob, Lisboa), Joaquim Gonçalves (À das Artes - Sines), Sofia Afonso e Helena Veloso (Centésima Página, Braga), Bernardino Aranda (Tigre de Papel, Lisboa), além de Pedro Vieira (escritor e ilustrador) e da coordenadora do BE, Catarina Martins, e do deputado Jorge Campos.Desde o último dia de 2017, verificou-se o fecho de livrarias como a Aillaud & Lello e Pó dos Livros, em Lisboa, Leitura, no Porto, e Miguel de Carvalho, em Coimbra, foi anunciado o fecho da Trindade, da Campos Trindade e do Centro Antiquário do Alecrim, na capital portuguesa, e conhecido o processo entre a Moreira da Costa, "a mais antiga livraria do Porto", e os atuais proprietários do edifício.

FC Porto tenta recuperar liderança

FC Porto pode recuperar a liderança da I Liga de futebol, precisando para isso de vencer na receção ao Vitória de Setúbal, em jogo da 31.ª jornada da prova.Depois de Benfica ter vencido fora o Estoril por 2-1 e o Sporting ter derrotado em casa o Boavista por 1-0, os 'dragões', que na semana passada recuperaram a liderança da prova, ao vencerem na Luz por 1-0, têm de vencer para se manterem na frente.

No Dragão, apresenta-se um Vitória de Setúbal que ainda não está livre da zona perigosa da tabela e que qualquer ponto conquistado pode ser decisivo para evitar a descida.