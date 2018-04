Acidente perto do Túnel do Marão causa 4 feridos, 2 em estado grave, e obriga ao corte da via

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Vila Real, o acidente ocorreu pelas 07:17, quando uma ambulância colidiu com a traseira de um camião, provocando um total de quatro feridos, dois deles graves.



Ao local do acidente acorreram 12 elementos dos bombeiros, INEM e GNR, apoiados por seis veículos, entre os quais três ambulâncias, um veículo de desencarceramento e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Vila Real.

Lusa