Estudo revela que pré-diabetes não aumenta o risco de doença renal

Os resultados do estudo, a que a Lusa hoje teve acesso, surgem na sequência de outros projetos focados em analisar a relação entre doenças endócrinas, renais e cardiovasculares e são especialmente importantes para a prática clínica por salientarem que, em doentes com pré-diabetes, o risco de doença renal parece estar mais associado a outros fatores de risco, particularmente a hipertensão.

"Estava já estabelecido que a diabetes é um dos principais fatores de risco para a doença renal. No entanto, até à data, era incerto o papel da pré-diabetes na patologia", explicou à Lusa Sérgio Neves, primeiro autor do estudo

Tendo em conta este estudo clínico, "reforçamos a ideia de que, neste grupo populacional, o principal foco de intervenção deverá passar pelo adequado controlo dos fatores de risco para doença renal e pela prevenção da progressão da diabetes", sublinhou o investigador.

A chamada pré-diabetes corresponde a um conjunto de alterações dos valores de glicemia (açúcar no sangue) que ainda não são suficientes para se considerar diabetes, mas que também já não são níveis normais. As pessoas com estas alterações têm um risco mais elevado de vir a ter diabetes nos próximos meses e anos.

A investigação -- que contou com o apoio do Centro Hospitalar São João (CHSJ) e orientação dos endocrinologistas Ana Oliveira (CHSJ) e David Carvalho (CHSJ/FMUP) -- valeu a Sérgio Neves um prémio Young Investigator Award, galardão atribuído pela Sociedade Europeia de Endocrinologia aos melhores trabalhos desenvolvidos por jovens investigadores.

A entrega do prémio realizar-se-á na edição deste ano do Congresso Europeu de Endocrinologia, que decorrerá de 19 a 22 de maio, em Barcelona.

Lusa