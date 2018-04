Mais de 75% das grávidas vacinadas contra a tosse convulsa em 2017

Os dados sobre a vacina da tosse convulsa foram revelados no arranque da Semana Europeia da Vacinação, pela diretora-geral de Saúde.

Ao Jornal Público, Graça Freitas, diz que se trata de um ato de extrema generosidade por parte das mães para com os filhos. A maioria dos casos de tosse convulsa surge nos primeiros meses de vida do bebé e a vacinação das mães garante imunidade aos filhos, até que possam fazer a primeira dose da vacina, aos dois meses.

As grávidas que queiram tomar a vacina devem fazê-lo entre as 20 e as 36 semanas de gestação.

60 a 70 mil pessoas vacinadas contra o sarampo este ano

No início desta semana dedicada à vacinação, destacou-se também o combate ao surto de sarampo. Segundo os dados, 60 a 70 mil portugueses foram vacinados através das campanhas de repescagem.

O número subiu desde o balanço feito em março, onde se estimava que apenas 40 mil tinham sido vacinados nos primeiro meses deste ano.

Na altura do início do surto, a direção-geral de Saúde enviou para farmácias e centros de saúde remessas da vacina contra o sarampo. O objetivo, segundo Graça Freitas, era que também fossem administradas outras vacinas em atraso.