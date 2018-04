Um dos quatro feridos em acidente com ambulância em Vila Real inspira "mais cuidados"

O acidente ocorreu pelas 07:17 horas, quando uma ambulância dos bombeiros da Cruz Branca, de Vila Real, colidiu com a traseira de um camião, provocando um total de quatro feridos, o condutor da corporação, dois pacientes e uma auxiliar.

Fonte do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD) disse à agência Lusa que três dos feridos estão estáveis e uma quarta ferida apresenta "mais cuidados e vai ser sujeita a uma cirurgia".

O comandante da Cruz Branca, Orlando Matos, disse que a ferida considerada mais grave teve que ser desencarcerada e apresentava uma fratura numa perna.

O responsável referiu ainda que o condutor possui muita experiência e explicou que o acidente ocorreu numa tentativa de ultrapassagem de um camião, não se apercebendo o motorista de um outro veículo pesado que circulava em macha lenta e, apesar de ter travado, já não conseguiu evitar o embate.

Quanto à ambulância, o responsável adiantou que vai para a sucata. O acidente ocorreu ao quilómetro 84, perto do nó de Parada de Cunhos, e a A4, no sentido Vila Real-Amarante, ficou condicionada durante algum tempo para a assistência aos feridos e limpeza da via.

Ao local do acidente acorreram 12 elementos dos bombeiros, INEM e GNR, apoiados por seis veículos, entre os quais três ambulâncias, um veículo de desencarceramento e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Vila Real.

Lusa