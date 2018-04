Vento forte continua a condicionar movimento no Aeroporto da Madeira

De acordo com a mesma fonte, foram desviadas quatro aeronaves, "três para o aeroporto do Porto Santo, incluindo o voo inter ilhas que voltou à origem e um voo da TAP que voltou a Lisboa".



Ainda assim, desde a madrugada desta manhã que a situação meteorológica no aeroporto Cristiano Ronaldo já permitiu a aterragem de seis voos, alguns deles desviados ainda na segunda-feira para as ilhas Canárias.



A previsão do estado do tempo no aeroporto é de "ventos fortes, no limite durante todo o dia, com momentos de acalmia que poderão ser usados para as aterragens", disse a mesma fonte.



O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para hoje vento moderado a forte (25 a 40 km/h) do quadrante norte.

Lusa