Ministro da Saúde diz que alargamento da rede de cuidados primários são a prioridade

No dia em que se assinalam os 44 anos do 25 de Abril, o governante deslocou-se ao concelho de Oeiras para inaugurar o novo centro de Saúde da freguesia de Barcarena, uma infraestrutura que vai servir 13.900 habitantes.

"Há bocado dizia-me o senhor presidente [Isaltino Morais] que ainda existem centros de saúde em prédios de habitação. Temos em Lisboa alguns que não têm elevador. É uma batalha que temos pela modernização da rede de cuidados de saúde primários e que neste domínio representa um investimento que nunca tinha sido feito em Portugal", afirmou Adalberto Campos Fernandes.

Num momento em que existem em todo o país 110 centros de saúde em construção, Adalberto Campos Fernandes referiu que o objetivo é que "os portugueses passem a ter cuidados de saúde perto de casa", sem terem de se deslocar ao hospital.

Apesar dos investimentos, o ministro da Saúde ressalvou que o País continua com dificuldades e que cada investimento tem de ser "bem medido".

"Não podemos vender ilusões. Os governantes têm de fazer as coisas com responsabilidade", concluiu.

O novo centro de saúde de Barcarena representou um investimento de 1,9 milhões de euros.



