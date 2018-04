Hoje é notícia

A Direção-Geral do Orçamento (DGO) divulga hoje a síntese de execução orçamental em contas públicas do primeiro trimestre, sendo que o Governo pretende reduzir o défice para 0,7% do PIB em contabilidade nacional em 2018.

As administrações públicas em contabilidade pública apresentaram um excedente orçamental de 258,2 milhões de euros até fevereiro, mais 231,4 milhões de euros do que o registado no mesmo período de 2017 (26,7 milhões de euros), devido aos efeitos conjugados do aumento da receita (4,7%) superior ao verificado na despesa (2,8%).

Até fevereiro, o Estado arrecadou 6.754,7 milhões de euros em impostos, mais 8,1% (505,3 milhões de euros) do que o amealhado no mesmo período do ano passado, acima do previsto no OE2018.

Costa apresenta a moção de orientação política para o Congresso do PS

O secretário-geral do PS, António Costa, apresenta a moção de orientação política que irá levar ao congresso do partido, marcado para maio.

Intitulada "Geração 20/30", a moção de António Costa tem como coordenadora global a dirigente socialista e secretária de Estado Mariana Vieira da Silva.

O membro do Secretariado Nacional do PS e docente do ISCTE Rui Pena Pires será coordenador setorial do tema do combate às desigualdades - uma das quatro áreas centrais da moção de António Costa.

Para a questão da demografia, o líder socialista convidou para a coordenação a professora universitária de Aveiro Maria Luís Rocha Pinto, enquanto o docente do Instituto Superior Técnico Arlindo Oliveira será o responsável pela área da sociedade digital.

A quarta área, relativa aos desafios das alterações climáticas, terá como coordenadora a professora da Faculdade de Ciências da Universidade Nova de Lisboa Júlia Seixas.

A moção será debatida e votada no Congresso Nacional do PS, que irá decorrer entre 25 e 27 de maio, na Batalha, Leiria.

Antes, nos dias 11 e 12 de maio, realizam-se as eleições diretas para a liderança do PS, nas quais António Costa terá a oposição do dirigente Daniel Adrião.

BCE deverá deixar taxas de juro inalteradas



O Banco Central Europeu (BCE) deverá deixar as taxas de juro inalteradas na reunião de política monetária de hoje, em Frankfurt, com os analistas à espera de ouvir mensagens que possam surgir na conferência de imprensa.

Na última reunião, em 8 de março, o BCE deixou as taxas de juro inalteradas, com a principal taxa de refinanciamento em 0%, confirmando ainda que o programa de compra de ativos se mantém até setembro ao ritmo atual (30 mil milhões de euros por mês).

O Conselho de Governadores suprimiu, no entanto, do comunicado a frase que tem sido repetida após cada reunião desde dezembro de 2016, indicando que o volume de aquisições do programa, lançado em março de 2015, pode aumentar se for necessário.



A comissária europeia Elzbieta Bienkowska, que tutela as pastas do Mercado Interno, Indústria, Empreendedorismo e PME, inicia hoje uma visita de dois dias a Lisboa, que inclui reuniões com vários membros do Governo.

Esta manhã, a comissária tem um pequeno-almoço de trabalho com o ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, e com o secretário de Estado da Economia e Comércio, Paulo Alexandre Ferreira.

Depois, almoça com o ministro da Defesa Nacional, José Azeredo Lopes, e com a secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Ana Paula Zacarias, seguindo-se uma reunião de trabalho com o ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor.

À tarde, Elzbieta Bienkowska junta-se a Caldeira Cabral para um Diálogo com os Cidadãos dedicado ao tema "Oportunidades de financiamento para as empresas em Portugal e na Europa".

Casa do Douro em debate na AR

Assembleia da República volta a discutir a Casa do Douro (CD) com três projetos de lei apresentados por BE, PCP e PS para restaurar a instituição como associação pública.

A Casa do Douro enquanto associação pública foi extinta em dezembro de 2014, durante o Governo do PSD/CDS-PP, tendo sido posteriormente aberto um concurso para escolher uma entidade para gerir a CD privada, que foi ganho pela Federação Renovação do Douro.

Em maio de 2016, já com o Governo PS, o parlamento aprovou a criação de uma comissão administrativa para a regularização das dívidas da extinta Casa do Douro e da situação dos trabalhadores, a qual ainda está em funções.

Hoje, o parlamento vai discutir três projetos de lei apresentados por BE, PCP e PS sobre a Casa do Douro. O PSD leva ao plenário, na mesma altura, um projeto de resolução.

Criada em 1932 para defender os viticultores e a viticultura duriense, a Casa do Douro viveu durante anos asfixiada em problemas financeiros, possuindo uma dívida ao Estado que atingiu, segundo dados do anterior Governo PSD/CDS-PP, cerca de 160 milhões de euros.

Ministra da Justiça recebe presidente da Associação Sindical dos Juízes

A ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, recebe o presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses (ASJP), Manuel Ramos Soares, na primeira audiência desde a sua eleição, em março.

Manuel Ramos Soares, juiz desembargador, defende a revisão do estatuto dos magistrados, alterações na gestão dos tribunais, mudanças na justiça administrativa e fiscal e a independência dos juízes.

O novo presidente da ASJP recusa, por outro lado, alterações ao mapa judiciário sem que os juízes sejam ouvidos.

Festival Internacional de Cinema de Lisboa



A 15.ª edição do Festival Internacional de Cinema de Lisboa -- IndieLisboa começa hoje, em várias salas da capital portuguesa, com uma programação que abre e encerra com filme portugueses e conta com quase 50 obras nacionais.

O festival abre com "A Árvore", ficção de André Gil Mata rodada integralmente na Bósnia-Herzegovina e que também integra a competição nacional, e encerra em 06 de maio, com "Raiva", de Sérgio Tréfaut, a partir do romance "Seara de vento", de Manuel da Fonseca.

Além de "A árvore", a competição portuguesa de longas-metragens contará com os filmes "Tempo Comum", de Susana Nobre, "Our Madness", de João Viana, "Mariphasa", de Sandro Aguilar e "Bostofrio, où le ciel rejoint la terre", de Paulo Carneiro.

A competição de curtas-metragens contará com 16 filmes, entre os quais "Anjo", estreia do ator Miguel Nunes na realização, "Russa", de João Salaviza e Ricardo Alves Jr., "Sleepwalk", de Filipe Melo, "Self destructive boys", de André Santos e Marco Leão, e "Amor, Avenidas Novas", de Duarte Coimbra, já selecionado este ano para Cannes.

Festival Dias Da Dança



O Festival Dias Da Dança (DDD) entra hoje na sua terceira edição para apresentar 35 espetáculos e várias estreias nas cidades do Porto, Matosinhos e Vila Nova de Gaia.Além das oficinas que estão abrangidas pela secção Pro do festival e que arrancam logo de manhã, o DDD abre às 22:00, com "Brother", de Marco da Silva Ferreira, no Auditório Municipal de Gaia.Até dia 13 de maio, diferentes espaços das três cidades vão receber nomes como Olga Roriz, Ligia Lewis, Julie Nioche, Carlota Lagido, Mónica Calle, Jean Baptiste-André, Amala Dianor, entre muitos outros.

Com Lusa