Hoje é notícia

V Congresso dos Enfermeiros arranca hoje até domingo

O financiamento e a forma de gerir a Saúde estarão no centro do debate do V Congresso dos Enfermeiros que hoje começa, com a Ordem a avisar que Portugal caminha para "um Serviço Nacional de Saúde para pobrezinhos". Em entrevista à agência Lusa, a bastonária dos Enfermeiros duvidou que seja possível atualmente um pacto para a saúde.

A organização espera cerca de mil pessoas e salienta que a inscrição dos enfermeiros é gratuita.

Medicina nuclear para tratar o cancro no SNS

Portugal e a Agência Internacional de Energia Atómica (IAEA) assinam um memorando de cooperação técnica para a criação de uma unidade de saúde, integrada no Sistema Nacional de Saúde, para o tratamento de doentes com cancro com recurso a terapias de feixes de partículas de elevada energia.

O memorando, que será assinado durante um simpósio sobre aplicações médicas das ciências nucleares organizado pela faculdade de Ciências e Tecnologia e o Instituto Superior Técnico para assinalar os 60 anos de investigação na área das Ciências e Tecnologias Nucleares em Portugal.

O projeto de cooperação inclui uma forte valência de investigação e desenvolvimento e no apoio de Portugal à formação de profissionais de países africanos, sobretudo originários dos Países Africanos de Língua Portuguesa (PALOP), nas áreas de medicina nuclear e radioterapia.

Para coincidir com a abertura do simpósio, em que participam os ministros da Saúde, Adalberto Fernandes, e da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, investigadores do Instituto Superior Técnico vão protestar contra a manutenção da "precariedade e instabilidade" no exercício da sua atividade.

Ministro da Defesa , José Azeredo Lopes, ouvido hoje na AR

O balanço da execução dos investimentos militares em 2017, as forças nacionais destacadas, as novas diretivas para a revisão da programação militar para os próximos quatro anos, e o apoio das Forças Armadas no combate aos incêndios deverão ser alguns dos pontos em debate na audição, que habitualmente começa com uma apresentação do ministro, a que se seguem rondas de perguntas dos deputados.

A audição regimental, a primeira do ano, decorrerá a partir das 10:00. O regimento da Assembleia da República prevê que os ministros devem ser ouvidos pelas respetivas comissões parlamentares pelo menos quatro vezes por cada sessão legislativa.

"Todo o Alentejo deste mundo" na 35ª Ovibeja que arranca hoje

A internacionalização dos produtos agroalimentares de origem vegetal é o tema em destaque na feira agropecuária Ovibeja deste ano, que arranca hoje com lotação esgotada para celebrar 35 anos a mostrar "todo o Alentejo deste mundo".

Segundo Claudino Matos, diretor-geral da associação ACOS - Agricultores do Sul, a organizadora da feira, "houve um aumento da área de exposição da feira" em relação à edição do ano passado e a 35.ª Ovibeja vai decorrer com "lotação esgotada", até terça-feira, no Parque de Feiras e Exposições de Beja.

Através do tema deste ano, a Ovibeja quer "dar realce ao grande potencial de produção e exportação dos produtos agroalimentares de origem vegetal produzidos no Alentejo", como azeite, vinho e frutos, explicou.

A feira vai promover várias iniciativas, como colóquios e o 3.º Simpósio Internacional Azeites do Sul, e ter vários espaços para "mostrar a qualidade e promover as exportações" dos produtos agroalimentares de origem vegetal do Alentejo.

O cartaz cultural inclui concertos dos Xutos e Pontapés, hoje, de Richie Campbel, no sábado, do jovem cantor alentejano Buba Espinho e amigos, entre os quais Rui Veloso e a banda Virgem Suta, no domingo, e de Diogo Piçarra, na segunda-feira.

Petição para travar Altice entregue hoje no Parlamento

A petição "É necessário travar a Altice", lançada no início do ano, é hoje entregue na Assembleia da República com o objetivo de travar as "ilegalidades" e o despedimento de trabalhadores e impedir a aquisição pela Altice do grupo Media Capital.

Entre os subscritores estão o antigo presidente do Sindicato dos Jornalistas Alfredo Maia, o economista Carlos Carvalhas, a representante do Conselho de Opinião da RTP Deolinda Machado, a atriz Fernanda Lapa, os jornalistas Fernando Valdez e José António Cerejo, os advogados Helena Casqueiro e José Amaro, as deputadas Diana Ferreira e Rita Rato (ambos do PCP) e ainda os jornalistas e docentes universitários Carlos Camponez e Fernando Correia, entre outras personalidades.

A Altice, que comprou há dois anos a PT Portugal por cerca de sete mil milhões de euros, anunciou em julho que chegou a acordo com a espanhola Prisa para a compra da Media Capital, dona da TVI, entre outros meios.

Bandeira Azul para mais espaços em Portugal

A Associação Bandeira Azul da Europa anuncia hoje, no Oceanário de Lisboa, os espaços portugueses onde vai estar hasteado este ano o galardão, que atesta a qualidade ambiental.

Da lista de atribuições constam praias costeiras e fluviais, portos de recreio, marinas e embarcações de ecoturismo.

Em 2017, a Bandeira Azul foi hasteada em 320 praias, mais seis atribuições do que em 2016.

O galardão foi entregue também a 14 marinas, menos três do que no ano passado, e a cinco eco-embarcações turísticas.

Das 320 praias distinguidas no ano passado, localizadas em 83 concelhos, 292 são praias costeiras e 28 praias fluviais.

Em comparação com a atribuição a nível internacional, Portugal foi em 2017 o sexto país com mais galardões conferidos - quando em 2016 era o 5.º -, mas continuava a apresentar mais de 55% das suas praias galardoadas.

Encontro histórico na península da Coreia

Num encontro histórico na Península da Coreia, os líder do Norte, Kim Jong-un, e o Presidente sul-coreano, Moon Jae-in, deram um aperto de mão por cima da linha que separa as duas Coreias e desejaram que as conversações possam conduzir a uma "era de paz" e a conclusões "audaciosas".

Kim Jong-un mostrou-se disponível para visitar Seu caso seja convidado e disse a Moo Jae-in que não voltaria a incomodar o seu "sono matinal", numa alusão aos testes de mísseis.

Foi o terceiro encontro entre dirigentes coreanos em 65 anos e desde o fim da Guerra da Coreia.

As anteriores cimeiras decorreram num período de reaproximação e foram seguidas por uma década de tensas e frias relações.

A atual tentativa de desanuviamento entre Seul e Pyongyang decorreu no início de 2018, com a participação norte-coreana nos Jogos Olímpicos de inverno na cidade sul-coreana de Pyeongchang.

Em posterior visita aos Estados Unidos, enviados sul-coreanos também admitiram um potencial encontro entre Kim e o Presidente dos EUA Donald Trump, que já referiu pretender reunir-se em maio com o líder norte-coreano.

Depois de Macron, Angela Merkel visita EUA

A chanceler alemã, Angela Merkel, inicia hoje uma visita aos Estados Unidos para uma última tentativa de convencer o Presidente norte-americano, Donald Trump, a preservar a União Europeia de taxas aduaneiras, nomeadamente contra o setor automóvel da Alemanha, e de manter o acordo estratégico sobre o programa nuclear do Irão.A visita de Merkel à Casa Branca sucede à do Presidente da França, Emmanuel Macron, sem que o chefe de Estado francês tenha obtido concessões de Trump sobre os grandes dossiês, apesar da cumplicidade evidenciada no plano pessoal com o Presidente norte-americano.

UE e Moçambique assinam hoje plano de desenvolvimento de 6 países da África Austral

O Governo de Moçambique e a delegação da União Europeia (UE) no país lançam hoje o plano de execução dos Acordos de Parceria Económica (APE) entre seis países da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) e a UE.

A formalização acontece depois de o acordo ter entrado em aplicação provisória no país a 04 de fevereiro, abrangendo já África do Sul, Botsuana, Namíbia, Suazilândia e Lesoto.

Na prática, todos os produtos com origem nos países associados beneficiem de isenção de direitos aduaneiros e de livre acesso ao mercado da UE, com exceção de armamentos.

No saldo da balança comercial, por norma, é Moçambique que exporta mais para a Europa do que o inverso - em 2016, a UE exportou 682 milhões de euros para Moçambique e importou 1,3 mil milhões de euros de Moçambique.

32.ª e antepenúltima jornada da I Liga de futebol

Vitória de Guimarães, após dois jogos sem vencer, e Moreirense, que está na luta manutenção, abrem hoje a 32.ª e antepenúltima jornada da I Liga de futebol, no Estádio D. Afonso Henriques, a partir das 20:30.

Já sem ambições europeias, a formação de José Peseiro segue no nono lugar e procura regressar aos triunfos, para ascender provisoriamente ao oitavo posto, que é ocupado pelo Boavista.

Por seu lado, o Moreirense, 13.º, está a passar uma boa fase, com três vitórias, um empate e apenas uma derrota nos últimos cincos jogos, e um triunfo em Guimarães garante praticamente a continuidade no principal escalão do futebol português.

Três dia de música na 21.ª edição do festival em Barroselas, Viana do Castelo

A 21.ª edição do festival de música de Barroselas começa hoje em pleno e prossegue até domingo naquela vila do concelho de Viana do Castelo, para três dias com artistas como Mortiis, Master's Hammer, Suffocation e Agathocles.Em três palcos, o festival de música extrema vai contar com dezenas de bandas nacionais e internacionais, desde Church of Misery a Nifelheim, passando por Hexis, Looking for an Answer e Carpathian Forest.Um dos mais antigos festivais de metal do país, o Barroselas Metalfest conta ainda com várias outras atividades, como a exibição de filmes, para além do "já clássico Brutal Soccer".

A "1ª pedra" do futuro Museu Nacional da Resistência e da Liberdade

O Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa, recebe hoje a cerimónia de entrega do guião com os conteúdos do futuro Museu Nacional da Resistência e da Liberdade, que vai ser criado na Fortaleza de Peniche.

A Comissão de Instalação dos Conteúdos e da Apresentação Museológica (CICAM) do futuro museu é composta pela diretora-geral do Património Cultural, Paula Silva, pelo presidente da Câmara de Peniche, Henrique Bertino, pelo chefe de gabinete do Ministro da Cultura, Jorge Leonardo, para além de Adelaide Pereira Alves e Manuela Bernardino (do PCP), João Bonifácio Serra (historiador), e dos ex-presos políticos Domingos Abrantes, Fernando Rosas, José Pedro Soares (também membro da União dos Resistentes Antifascistas Portugueses) e Raimundo Narciso (representante do movimento cívico "Não Apaguem a Memória").

A requalificação da Fortaleza de Peniche, no distrito de Leiria, e a consequente criação do Museu Nacional da Resistência e da Liberdade, estão orçamentadas em 3,5 milhões de euros, dos quais meio milhão são suportados pelo Orçamento do Estado e os restantes por fundos comunitários.

Com Lusa