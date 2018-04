Proteção Civil explica cuidados a ter nas queimadas

As queimadas devem ser feitas em dias nublados, húmidos e sem vento. Os bombeiros e a Proteção Civil devem ser avisados, explica a Proteção Civil

De forma a protegerem os terrenos, os proprietários devem ainda criar uma faixa limpa à volta da zona a queimar, ter água por perto e evitar queimar grandes áreas de uma só vez.

Os agricultores devem ter ferramentas para uma primeira intervenção de combate ao fogo e não devem abandonar o local até que as chamas estejam extintas.

Casos recentes

Um homem de 80 anos morreu e uma mulher, de 74, ficou ferida com gravidade, no concelho do Sátão, no distrito de Viseu.

Um homem de 79 anos morreu na passada sexta-feira, dia 20, durante uma queimada numa freguesia de Viana do Castelo. A vítima estava sozinha a limpar o terreno agrícola.

Uma queimada matou também uma mulher de 73 anos, no dia 25 de abril, numa aldeia da Régua, em Vila Real. O fogo descontrolou-se num terreno íngreme e de difíceis acessos.

O presidente da Liga Portuguesa de Bombeiros (LPB), Jaime Marta Soares, referiu que "a cultura de um povo não se altera de um momento para o outro", referindo-se aos mais idosos, que se fixam nas terras e têm o hábito de fazer queimadas. E acrescentou que esses idosos não têm capacidade física para esse tipo de trabalhos.