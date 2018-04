Dois idosos encontrados mortos em ribeiro em Ponte de Lima

Fonte dos Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima disse à agência Lusa que "dois idosos, um homem e uma mulher, foram encontrados afogados" num ribeiro junto à capela de Nossa Senhora Das Neves na freguesia de Correlhã, em Ponte de Lima.

A mesma fonte apontou que, "aparentemente", as vítimas têm entre 70 a 80 anos, mas "a idade ainda não foi confirmada", nem as condições da morte.

O alerta foi dado às 16:36 e, segundo a fonte dos Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima, no local ainda permanecem alguns meios de emergência, nomeadamente uma ambulância desta estrutura, uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Viana do Castelo, três patrulhadas da GNR, elementos da Polícia Judiciária e ainda uma unidade de psicólogos do INEM.



Lusa