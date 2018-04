Militares portugueses concluem treino de dois mil militares iraquianos

Em comunicado, o Exército adianta que as forças iraquianas foram treinadas pelos militares portugueses em diversas áreas: combate em áreas urbanas e áreas abertas (deserto), operações ofensivas e defensivas, armamento individual a armas coletivas, instalação e operação de postos de controlo ('checkpoints') fixos e móveis, socorrismo de combate, instrução e treino no âmbito de manuseamento de morteiros e execução de tiro real.

O treino dado aos militares teve também uma componente de formação para a deteção, destruição e inativação de engenhos explosivos improvisados (EOD), com o objetivo de apoiar os militares iraquianos na eliminação dos explosivos deixados por terroristas nos centros urbanos e vias de comunicação do Iraque.

Foram também realizados cursos de curta duração aos futuros formadores, de forma a capacitar os oficiais e sargentos do exército iraquiano para darem treino.

O comunicado refere ainda que o contingente português que participa na Operação Inherent Resolve é constituído por uma força de 30 elementos, que integra uma força-tarefa em Besmayah, fazendo ainda parte do contributo nacional para a operação um militar que se encontra em missão no Comando da Força Internacional em Bagdade e um outro militar destacado no Comando Conjunto da operação no Kuwait.

Em maio, os 32 militares que estão no Iraque serão substituídos pelo sétimo contingente nacional composto pelo mesmo número de militares.

Lusa