Recurso do Governo ao Tribunal Constitucional "faz parte da democracia"

"Já são muitas décadas de democracia, é natural e faz parte da vivência democrática" e "o Governo tem esse poder", defendeu aos jornalistas Marcelo Rebelo de Sousa, lembrando que "já não é a primeira vez na história constitucional".

O Presidente da República afirmou que o "TC é um órgão de soberania muito importante na estrutura político-constitucional portuguesa" e os poderes que exerce "devem ser respeitados por todos".

Marcelo Rebelo de Sousa falava à margem do encerramento dos 800 anos da presença franciscana em Portugal, no Convento do Varatojo, em Torres Vedras, distrito de Lisboa.

O Governo pediu ao TC a fiscalização da norma aprovada pelo parlamento que impõe a distribuição de horários completos e incompletos no concurso de mobilidade aos professores de carreira.



Lusa