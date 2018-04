Greve no Centro Hospitalar de Gaia superior a 90% no turno da noite

Segundo Orlando Gonçalves, coordenador do Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Norte (STFPSN), a greve tem formalmente início hoje, mas já abrange o turno dos auxiliares de ação médica e técnicos administrativos iniciado às 20:00 de domingo.

Em causa nesta greve está aquilo a que o sindicato chama "perseguição da administração" do centro hospitalar contra os trabalhadores que aderiram à greve da função pública realizada em novembro de 2017, tendo sido instaurados 14 processos disciplinares.

"Há uma pressão enorme para tentar que os trabalhadores se intimidem e não façam greve", disse o sindicalista, referindo que o hospital fez sair uma nota interna que obriga os auxiliares a prolongarem o respetivo turno por mais oito horas caso não haja trabalhadores para o turno seguinte.

"Isto põe em causa os cuidados dos doentes, com possíveis turnos de 20 horas", disse.

Ainda sem dados relativos à adesão dos trabalhadores que iniciaram o turno à 08:00, o coordenador do Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Norte disse que se prevê que a adesão se mantenha elevada em alguns serviços, como por exemplo as Consultas Externas.

De acordo com Orlando Gonçalves, a paralisação deverá ter mais impacto nas primeiras horas de hoje, dia em que se realizam mais consultas externas no hospital.

A greve terminará na terça-feira de manhã, quando estiver concluído o último dos turnos iniciados hoje.

Com Lusa