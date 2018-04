Número de casamentos em Portugal aumentou 3,8% em 2017

Os dados divulgaram que em 2017 realizaram-se em Portugal 33.634 casamentos, mais 3,8% que no ano anterior (mais 1.235 casamentos). Desde 2015 que a tendência do número de casamentos tem sido de aumento.

Entre 2010 a 2014, o decréscimo mais significativo verificou-se em 2011, com uma diminuição de 9,9% face a 2010.

Dos casamentos celebrados em 2017 em Portugal, 33.111 realizaram-se entre pessoas de sexo oposto e 523 entre pessoas do mesmo sexo (422 em 2016).

Do total de casamentos entre pessoas do mesmo sexo, 282 foram entre homens e 241 entre mulheres.

Ainda de acordo com as estatísticas, do total de casamentos entre pessoas de sexo oposto 11.153 (33,7%) foram celebrados pelo rito católico, 21.803 (65,8%) realizados só na forma civil (casamentos civis) e 155 (0,5%) segundo outras formas religiosas.

A proporção de casamentos católicos registou uma redução de 1,6 pontos percentuais em relação a 2016 e de 8,4 pontos percentuais face a 2010.Em 2017, 56,1% dos casamentos - 18 861 - realizaram-se nos meses de verão (entre junho e setembro), sendo agosto o mês com maior frequência (5 263), seguido de setembro (5 224) e de julho (4 808).

Os dados estatísticos do INE revelam ainda que houve em 2017 mais viúvas do que viúvos devido à sobremortalidade masculina.

Em Portugal, em 2017, ocorreram 45.391 dissoluções de casamento por morte do cônjuge, de que resultaram 13 197 viúvos e 32 194 viúvas.

