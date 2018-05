Cascais abre época balnear, maioria dos municípios inicia em junho

"Como é costume desde há alguns anos, a época balnear nas praias de uso balnear arranca a 01 de maio, porque há uma procura por parte das pessoas e queremos assegurar a qualidade e a segurança", explicou à Lusa o presidente da Câmara de Cascais, Carlos Carreiras.

O autarca acrescentou que, além dos concessionários fazerem um esforço para antecipar as condições para receberem os utentes, também a questão da segurança sai reforçada para os banhistas, incluindo em setembro e outubro, quando se registam alterações das marés.

Nesse sentido, em articulação com a Capitania do Porto de Cascais, o presidente da autarquia continua a procurar cumprir os objetivos alcançados nos anos anteriores de "não ter acidentes mortais na época balnear".

Segundo avançou a autarquia, nas 13 praias balneares em que terá início a época balnear a qualidade da água apresenta resultados de "excelente", com base em 630 análises à qualidade da água nas praias de Cascais.Nas praias do Abano (Guincho) e Bafureira (São Pedro do Estoril) não será instituído período balnear, respetivamente devido à falta de areia e instabilidade de arribas, apesar de a zona ser incluída na vigilância costeira pontual das autoridades marítimas.

As 13 praias vão dispor de 56 nadadores salvadores, com a câmara a suportar 50% das despesas em maio e outubro, nos períodos fora da época oficial, assegurando ainda a autarquia os encargos integrais com cinco nadadores salvadores em praias não concessionadas.

A maioria das praias portuguesas costuma iniciar a época balnear durante o mês de junho, competindo às câmaras municipais definir o período oficial em cada praia, que constará de uma portaria a publicar em Diário da República.

O Ministério do Ambiente informou que a portaria que regula o período da época balnear em 2018 "aguarda publicação" e, em relação aos municípios que tenham decidido antecipar a abertura, acrescentou apenas que "a época balnear varia de praia para praia".

A autarquia de Albufeira, distrito de Faro, anunciou que a época balnear vai decorrer "em período alargado, entre 15 de maio e 15 de outubro".

Numa nota no 'site' da câmara, o presidente do município, José Carlos Rolo sublinha que o alargamento do período balnear "é muito importante pela visibilidade" a nível nacional e internacional, mas representa responsabilidade acrescida para manter o "patamar de excelência".

Lusa