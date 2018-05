Hoje é notícia

As comemorações do 1º de maio

A CGTP comemora hoje o Dia do Trabalhador com manifestações e festividades em cerca de 40 localidades do país, enquanto a UGT centra a celebração em Figueiró dos Vinhos, uma das localidades mais afetadas pelos incêndios de 2017.Sob o lema "lutar pelos direitos, valorizar os trabalhadores", no 1.º de Maio, a intersindical liderada por Arménio Carlos, a CGTP, tem previstas manifestações, concentrações, convívios e iniciativas culturais, desportivas e lúdicas em várias cidades do país.

Por sua vez, a UGT optou por comemorar o 1.º de Maio em Figueiró dos Vinhos, uma das localidades afetadas pelos incêndios de 2017, onde estará o secretário-geral da central sindical, Carlos Silva.

As comemorações do Dia do Trabalhador da UGT começam com um desfile sindical do mercado municipal de Figueiró dos Vinhos ao jardim municipal, onde estão previstas as intervenções de Carlos Silva e da presidente da central sindical, Lucinda Dâmaso.

Trabalhadores da distribuição em greve no dia do trabalhador

Os trabalhadores do setor da grande distribuição comemoram hoje o 1.º de Maio em greve, para defender aumentos salariais e melhores condições de trabalho.Nos últimos anos o CESP - Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal tem emitido sempre um pré-aviso de greve para 01 de maio, para permitir aos trabalhadores do setor a comemoração do Dia do Trabalhador, data para a qual reivindicam o direito ao gozo deste feriado celebrado internacionalmente.Este ano, a paralisação de hoje culmina uma série de ações de luta no setor da distribuição, que incluiu greve, concentrações e plenários dos trabalhadores do grupo Sonae, do Pingo Doce, Auchan, Aldi, Lidl, Minipreço e Fnac.

Novo período de proibição da pesca da sardinha começa hoje e até 20 de maio

Num despacho publicado pelo secretário de Estado das Pescas, José Apolinário, publicado no mesmo dia em que terminava a proibição de captura, o governante explica os motivos do executivo para prolongar a proibição de pesca de sardinha, em vigor desde 11 de janeiro, recordando os compromissos de limites de captura de Portugal e Espanha.

No diploma, o governante interdita a captura, manutenção a bordo e descarga de sardinha, no período compreendido entre as 00:00 do dia 01 de maio e as 24 horas do dia 20 de maio de 2018, com qualquer arte de pesca, desde a Galiza ao Golfo de Cádis, a chamada zona 9 definida pelo Conselho Internacional para a Exploração do Mar (CIEM).

Crise política na Arménia

A Assembleia Nacional da Arménia realiza hoje uma sessão extraordinária para debater e votar a nomeação de um novo primeiro-ministro, depois da demissão de Serge Sarkissian.

A Arménia atravessa uma crise política desde que Sarkissian, que liderou o país por 10 anos como Presidente, foi eleito primeiro-ministro a 17 de abril, no que os opositores viram uma tentativa de se "agarrar ao poder".

Face a sucessivos protestos de milhares de pessoas, Sarkissian anunciou a demissão a 23 de abril.Até ao momento, o único candidato à chefia do Governo é Nikol Pashinian, um dos líderes das manifestações, que se mostrou disponível para ocupar o cargo até à realização de eleições antecipadas.

A oposição exige a nomeação de Pashinian e o afastamento de Karen Karapetian, designado primeiro-ministro interino e apoiado pelo Partido República, no poder.

A Constituição arménia determina que o primeiro-ministro deve ser nomeado pela Assembleia Nacional, onde o Partido Republicano tem maioria.

Cinema de volta a Viseu (mas só até sábado)

Encerrado há mais de 15 anos, o cinema Ícaro vai voltar a abrir as suas portas na cidade de Viseu entre hoje e sábado para acolher a mostra de "cinema insubmisso" intitulada Desobedoc.

Nascido há cinco anos no Porto, o Desobedoc - que é organizado pelo Bloco de Esquerda - chega agora à cidade de Viseu, concretamente ao cinema Ícaro (que encerrou em 2005), e integra mais de duas dezenas de filmes, documentários, performances, conversas, concertos e exposições.

O Desobedoc começa hoje às 17:00 com uma instalação-performance intitulada "ViaSátira", seguindo-se os documentários "Geração Feliz", de Leonor Areal, "Le Reprise du Travail aux Ausines Wonder", de Jacques Willemont, e "Primavera de Mulheres", de Antónia Pellegrino e Isabel Nascimento Silva, antes de um concerto com Chullage.

Realizadora argentina Lucrecia Martel no IndieLisboa

O festival de cinema IndieLisboa recebe hoje uma conversa com a realizadora argentina Lucrecia Martel, que se encontra em Portugal para apresentar o mais recente filme, "Zama".

Com entrada livre, o encontro moderado por Cláudia Varejão realiza-se na sala de debates da Culturgest e vai procurar explorar a obra da cineasta que em 15 anos criou quatro filmes.

Martel vai participar em vários momentos de apresentação de Zama, incluindo uma passagem pelo Cinema Trindade, no Porto, na quarta-feira.

A 15.ª edição do Festival Internacional de Cinema de Lisboa -- IndieLisboa começou na passada quinta-feira e prolonga-se até domingo em várias salas da capital portuguesa, com uma programação que abriu e encerra com filme portugueses e conta com quase 50 obras nacionais.

Estoril, a capital do tenis

O tenista português João Sousa vai tentar vencer pela primeira vez um encontro no 'novo' Estoril Open, num dia em que João Domingues, vindo da qualificação, e o convidado Frederico Silva também vão estar em ação.

Desde que o único torneio português no circuito ATP se mudou para o Clube de Ténis do Estoril, em 2015, o número um português soma três desaires na estreia e tenta agora quebrar a malapata.

Contudo, a tarefa do atual número 68 mundial não deverá ser fácil, uma vez que vai defrontar um dos jovens valores do ténis mundial, o russo Daniil Medvedev, 50.º do 'ranking' e oitavo cabeça de série.Frederico Silva, que foi brindado com um convite da organização, também se estreia frente ao espanhol Ricardo Ojeda Lara, 'carrasco' de João Monteiro na última ronda do 'qualifying'.

Depois de passar a qualificação, João Domingues, 207.º do mundo, vai tentar chegar pelo segundo ano consecutivo à segunda ronda, defrontando o italiano Simone Bolelli, 153.º.

Real Madrid e Bayern Munique: quem segue em frente na Liga dos Campeões?

Real Madrid e Bayern Munique, os dois principais favoritos à conquista da Liga dos Campeões em futebol, decidem o primeiro finalista da prova, no jogo da segunda mão, em Madrid, depois do triunfo dos bicampeões europeus na Alemanha, por 2-1.

Os dois clubes, que em conjunto totalizam 17 títulos europeus (12 do Real Madrid, recordista da prova, e cinco do Bayern), nunca se encontraram no jogo decisivo, mas defrontam-se pela sétima vez nas meias-finais, com quatro apuramentos dos alemães e dois dos espanhóis.

Apesar de ter ficado em 'branco' em Munique, o avançado internacional português Cristiano Ronaldo, autor de nove golos em seis jogos com o hexacampeão alemão, permanece na liderança da lista de melhores marcadores da 'Champions', com 15 golos.

Na quarta-feira, Roma e Liverpool decidem o segundo finalista da competição, na capital italiana, depois do triunfo caseiro dos ingleses no primeiro jogo, por 5-2.