O PSD vai pedir "mais uma vez, formalmente, que sejam divulgados os nomes dos 50 maiores devedores da CGD"

O líder do PSD criticou o Governo por não aumentar os trabalhadores da função pública no valor da inflação, para que não tenham "mais um ano com perda do poder de compra". "Os funcionários públicos podem passar mais um ano sem aumentos, mas têm o direito de saber quem são os principais devedores da CGD, que ficaram a dever milhões e milhões de euros, que dava para dar muitos aumentos à função pública", disse Rui Rio.