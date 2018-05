Hoje é notícia 

António Costa será recebido institucionalmente pelo primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, na quarta-feira, em Otava.

Porém, num gesto considerado pouco vulgar no plano diplomático, o líder do executivo canadiano ainda acompanhará o seu homólogo português ao longo de toda a jornada do dia seguinte, em Toronto, num programa marcadamente de caráter económico.

Fonte do executivo português disse à agência Lusa que, ao contrário das novas tendências protecionistas da administração de Donald Trump nos Estados Unidos, o Canadá, sob a liderança do Governo liberal de Justin Trudeau, fechou em 2016 um acordo de livre comércio com a União Europeia (CETA), o qual poderá potenciar de forma significativa os investimentos e as trocas comerciais entre os dois lados do Atlântico.

No quadro da União Europeia, o primeiro-ministro português manifestou o seu apoio ao CETA e agora tem estado na primeira linha em defesa da conclusão de novos acordos comerciais, sobretudo com o Mercosul.

"A visita do primeiro-ministro constituirá um ponto alto no relacionamento bilateral e uma oportunidade para aprofundar e diversificar o relacionamento com um país (a décima economia mundial) que oferece grandes potencialidades em matéria de comércio e investimento, designadamente na sequência da entrada em vigor (provisória), em 21 de setembro último, do CETA", referiu a mesma fonte do Governo de Lisboa.

Ainda quanto às relações económicas com o Canadá, a existência de uma vasta comunidade portuguesa neste país, cerca de 450 mil cidadãos, é outro fator que o executivo de Lisboa acredita que pode ajudar ao desenvolvimento das relações bilaterais nos planos económico, político e cultural.

Na comitiva do primeiro-ministro, estarão membros do Governo como o ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, os secretários de Estado para a Internacionalização, Eurico Brilhante Dias, e para as Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, e o presidente do Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), Luís Castro Henriques.

Marcelo no Mercado Temporário do Bolhão



O Presidente da República assinala hoje, no Porto, o primeiro dia de funcionamento do Mercado Temporário do Bolhão, que vai acolher 82 dos comerciantes do centenário espaço comercial durante os dois anos de encerramento para requalificação.

Segundo a Câmara do Porto, Marcelo Rebelo de Sousa encontra-se às 11:00 com o presidente da autarquia, Rui Moreira, na rua Fernandes Tomás, em frente ao Mercado do Bolhão "original", que encerrou no sábado e que o Governo classificou como Monumento de Interesse Público em 2013.

O chefe de Estado e o autarca percorrem depois a pé os "cerca de 200 passos" que separam o Bolhão do seu Mercado Temporário, instalado em 5.600 metros quadrados do piso -1 do Centro Comercial La Vie, situado na mesma rua do centro do Porto e aberto hoje ao público com 82 lojistas, segundo a autarquia.

Concluído desde setembro, o Mercado Temporário do Bolhão recebeu um investimento de 850 mil euros por parte da autarquia e inclui, entre outros espaços, 61 bancas de talho, fruta, legumes ou peixaria e quatro restaurantes.

Após esta iniciativa junto do presidente da Câmara e dos comerciantes, Marcelo Rebelo de Sousa vai reunir-se, durante a tarde, com as associações de apoio aos sem-abrigo e visita o Hospital Magalhães Lemos, no Porto.

Trabalhadores do setor público da saúde em greve



Os trabalhadores do setor público da saúde iniciaram às 00:00 uma greve nacional de dois dias, paralisação convocada pelo Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública (Sintap).

A greve abrange os trabalhadores da saúde, à exceção de médicos e enfermeiros, dos serviços tutelados pelo Ministério da Saúde, como hospitais ou centros de saúde.

O protesto pretende exigir a aplicação do regime de 35 horas de trabalho semanais para todos os trabalhadores, progressões na carreira e o pagamento de horas extraordinárias vencidas e não liquidadas.

O Sintap reivindica ainda a aplicação do subsistema de saúde ADSE (para funcionários públicos) a todos os trabalhadores e um acordo coletivo de trabalho para os trabalhadores com contrato individual de trabalho.A paralisação nacional começou hoje às 00:00 e prolonga-se até às 24:00 de quinta-feira.

Vigília alerta para a vida independente e os direitos das pessoas com deficiência



O Centro de Vida Independente realiza hoje uma vigília para chamar a atenção para a vida independente e os direitos das pessoas com deficiência e das suas famílias.

Um reforço do orçamento para a constituição de Centros de Apoio à Vida Independente é a principal reivindicação da vigília, que começa hoje e se prolonga até sexta-feira, culminando com uma marcha de protesto.

Em declarações à agência Lusa, um dos membros da direção do Centro de Vida Independente explicou que as reivindicações relativas à vida independente são "novas, urgentes e emergentes" e criticou o valor de 1,4 milhões de euros definido para a constituição de cada Centro de Apoio à Vida Independente (CAVI).

Entre as outras reivindicações, estão as acessibilidades, políticas de acesso a uma escola "realmente inclusiva", políticas de promoção de empregabilidade, "que não existem", apoios para as famílias, além de uma" política justa de atribuição de ajudas técnicas".

Liverpool e Roma disputam lugar na final da Champions



Liverpool e Roma vão tentar hoje juntar-se ao Real Madrid na final da Liga dos Campeões de futebol, num encontro da segunda mão das meias-finais da prova em que os ingleses partem com uma vantagem de três golos.

Na primeira mão, disputada na semana passada em Liverpool, a equipa inglesa saiu com um resultado positivo de 5-2, numa partida em que até esteve a vencer por 5-0, permitindo depois aos italianos reduzirem para uma diferença de três golos.

Embora com uma tarefa muito complicada para ultrapassar, a equipa romana pode inspirar-se na eliminatória anterior, na qual também chegou ao Olímpico de Roma com uma desvantagem de três golos (4-1) frente aos espanhóis do Barcelona e conseguiu virá-la, vencendo os catalães por 3-0.

O apurado desta meia-final vai defrontar na final, em 26 de maio, em Kiev, o Real Madrid, que na terça-feira afastou o Bayern Munique, ao empatar 2-2 em Madrid, depois de já ter vencido em Munique por 2-1.

João Sousa e Pedro Sousa em campo na terceira jornada do Estoril Open



O jogo entre os portugueses João Sousa e Pedro Sousa, a disputar no Court Central, é o ponto alto da terceira jornada do Estoril Open em ténis, colocando em jogo uma vaga nos quartos de final do torneio.

Depois de vencer pela primeira vez um encontro no quadro principal de singulares, João Sousa, 68.º do 'ranking' mundial, parte como favorito para o jogo com o rival lisboeta, 143.º da hierarquia, tendo em conta o historial entre ambos: três vitórias para o vimaranense, mas sempre em jogos fora do circuito principal ATP.

Além do encontro em singulares, João Sousa tem também um jogo agendado na variante de pares ao lado do argentino Leonardo Mayer, no qual vão defrontar a dupla constituída por Ariel Behar (Uruguai) e Miguel Angel Reyes-Varela (México).

2ª fase de candidaturas aos Estágios Profissionais



As candidaturas à segunda fase dos Estágios Profissionais arrancam hoje com uma dotação orçamental de 45 milhões de euros, prevendo apoiar cerca de 8.400 estágios, segundo o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP).

O período de candidaturas da segunda fase decorre entre as 09:00 de hoje e as 18:00 do dia 01 de junho e a candidatura aos Estágios Profissionais é feita pela entidade, no portal do IEFP, segundo o aviso de abertura publicado na página da internet do organismo.

A dotação orçamental afeta ao segundo período de candidaturas é de 45 milhões de euros, dos quais 16 milhões para a região Norte, 13,5 milhões para Lisboa e Vale do Tejo, 10,5 milhões para o Centro, 2,8 milhões para o Alentejo e 2,2 milhões para o Algarve.Os estágios têm a duração de nove meses e dirigem-se a desempregados inscritos no IEFP, sobretudo jovens entre os 18 e os 30 anos de idade ou desempregados de longa duração (há mais de 12 meses no desemprego), entre outras situações.

Prédio Coutinho em Viana do Castelo candidato a imóvel de interesse público



O arquiteto Fernando Maia Pinto é o autor e primeiro subscritor de uma candidatura do prédio Coutinho, em Viana do Castelo, a imóvel de interesse público por considerar ser um "dever cívico" impedir a prevista demolição do edifício.

"A demolição é um absurdo que espoletou o dever cívico inteligente de manter o Coutinho como prédio habitacional", afirmou à agência Lusa o arquiteto formado pela Escola de Belas Artes da Universidade do Porto.

O edifício de 13 andares, que já chegou a ser habitado por 300 pessoas, está situado em pleno centro histórico da cidade e tem demolição prevista desde 2000, ao abrigo do programa Polis, para ali ser construído o novo mercado municipal.

Filme português "John From" no Encontro de Cinema Europeu



O filme português "John From", de João Nicolau, vai abrir hoje o 15.º Encontro de Cinema Europeu, a decorrer na Argentina até setembro.

Com entrada livre, o encontro vai reunir 11 longas e 12 curtas-metragens de 13 países europeus num programa que se vai estender até setembro, passando pelas províncias de Buenos Aires, Tucumán, Mendoza, Córdoba, Santa Fé e Terra do Fogo."John From" abre hoje o encontro, estando o encerramento em Buenos Aires (no dia 08), a cargo de "Fuocoammare", de Gianfranco Rosi.

Encontros de Cinema de Viana do Castelo



Cerca de dez mil alunos de todo o país e da Galiza estão inscritos na 18.ª edição dos Encontros de Cinema de Viana do Castelo, que vai decorrer entre hoje e segunda-feira.Dos 350 filmes que se apresentaram a concurso foram selecionados 23, que vão ser exibidos no dia 02 de maio, no Teatro Municipal Sá de Miranda, distribuídos por duas sessões que abrangem os diferentes níveis de ensino.

O "Ação 04" é um festival destinado a filmes feitos em contexto escolar e abrange todos os níveis de ensino, desde o primeiro ciclo do ensino básico até ao secundário e ao profissional.

Os Encontros de Cinema de Viana, cuja organização conta com o apoio da câmara municipal local, incluem, quinta e sexta-feira, a sétima edição da Conferência Internacional de Cinema de Viana.

Com Lusa