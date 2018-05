Autoestrada A25 reaberta ao trânsito em Celorico da Beira

"Depois dos trabalhos de limpeza da via, a autoestrada A25 [Vilar Formoso - Aveiro] no sentido Celorico da Beira - Guarda foi reaberta às 21:50", disse a GNR.

Segundo a fonte, a via esteve interdita à circulação rodoviária entre as 15:21 e as 21:50, entre os nós de Celorico da Beira e de Ratoeira, da A25, no sentido Celorico da Beira-Guarda, tendo o trânsito sido desviado pela Estrada Nacional 16 e pela variante da vila de Celorico da Beira.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda, o acidente ocorreu pelas 15:21, na zona de Ratoeira, próximo da área de serviço de Celorico da Beira da autoestrada A25, no sentido Celorico da Beira - Guarda, e causou um morto e sete feridos, dois graves e cinco ligeiros.

Tratou-se de uma colisão entre um veículo pesado de mercadorias e duas carrinhas "que estavam a sinalizar obras de pavimentação da via", indicou.

Um ferido grave foi transportado para o hospital de Viseu e outro para o hospital da Guarda, para onde foram também encaminhados os cinco feridos ligeiros.

Estiveram no local um helicóptero do INEM e duas viaturas VMER-Viatura Médica de Emergência e Reanimação, uma da Guarda e outra de Viseu, segundo o CDOS.

Ao acidente acorreram ainda um total de 47 homens e 17 viaturas dos Bombeiros Voluntários de Celorico da Beira, Guarda e Fornos de Algodres, e da GNR.

As causas do acidente estão a ser investigadas por elementos do Núcleo de Investigação de Crimes de Acidentes de Viação (NICAV) do Destacamento de Trânsito da GNR da Guarda.

Lusa