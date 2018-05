Ministério Público divulga auditoria a incêndios de Pedrógão

"Face à relevância do respetivo conteúdo para o esclarecimento público e por se considerar que não existe prejuízo para a investigação, procede-se à divulgação do referido relatório, do qual foram retiradas as identidades das pessoas nele mencionadas", lê-se no comunicado publicado no site do Ministério Público.

O documento foi publicado mas com todas as referências à identidade das pessoas mencionadas apagadas.

A notícia com as conclusões deste relatório, nomeadamente quanto à existência de documentos apagados ou destruídos, foi avançada pelo jornal Público na quarta-feira.



Na sequência disso, o Ministério da Administração Interna disse, também na quarta-feira, que "não vê inconveniente" que o relatório sobre Pedrógão seja conhecido, adiantando que o Governo aceita a divulgação e já tinha dado tal indicação ao Ministério Público.



Este assunto têm vindo a levantar polémica na sociedade portuguesa, sobretudo entre a classe política, com críticas e ntre oposição e Governo.



O relatório não foi relevado durante seis meses por estar, alegadamente, em segredo de justiça.