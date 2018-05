AR debate recomendações para modernização do setor do táxi

Cinco dias depois do veto do Presidente da República à lei que regularia a atividade das plataformas eletrónicas de passageiros, a Assembleia da República discute os três projetos que convergem no objetivo de serem adquiridas viaturas 'amigas do ambiente', limitando, igualmente, a idade dos veículos em circulação.

Os três partidos abordam ainda questões como a criação de tarifas especiais em determinadas alturas do ano ou a melhoria das condições das praças de táxis, quer para utentes, quer para motoristas.

O Parlamento aprovou no final de março, em votação final global, a lei que regula a atividade das plataformas eletrónicas de transporte de passageiros em viaturas ligeiras descaracterizadas, como a Uber ou a Cabify.

No entanto, Marcelo Rebelo de Sousa vetou no domingo passado a lei, solicitando ao Parlamento que a volte a apreciar e pedindo que este "mostre abertura para reponderar a mencionada solução, por forma a ir mais longe do que foi - nomeadamente nas tarifas ou na contribuição".

O Presidente da República pediu um "equilíbrio no tratamento de operadores de transportes em domínio socialmente tão sensível, idealmente regulando o TVDE (Transporte em Veículo Descaraterizado a partir de plataforma eletrónica) em simultâneo com a modernização da regulação dos táxis".

Em 23 de março, quando o Parlamento aprovou a lei que regula as plataformas, o CDS-PP apresentou o projeto de resolução que vai ser discutido em plenário, no qual defende uma revisão do regime legal do setor do táxi, o qual inclua descontos para pessoas carenciadas que se desloquem para consultas médicas, por exemplo.

No documento, os centristas recomendam ao Governo, na questão dos carros, que este "concretize um plano sustentável de aquisição de viaturas 'amigas do ambiente', de forma a promover uma frota mais limpa do ponto de vista da emissão de CO2 (dióxido de carbono)", e ainda que "proceda à melhoria das condições das praças de táxis, estabelecendo-se, para o efeito, padrões mínimos de condições para os utentes e para os profissionais".

Na altura, o CDS-PP sentiu que se "nada fosse feito" se estava a "contribuir para um grande desequilíbrio concorrencial", daí ter apresentado propostas que pudessem aproximar as condições em que prestam serviços os táxis e os veículos descaracterizados.

O projeto de resolução dos centristas avança ainda na necessidade de se "atender às reivindicações antigas do sector, que clamam por um tarifário noturno diferenciado e por um tarifário específico para determinadas datas no ano".

Também o projeto do PCP, admitido na Assembleia da República, igualmente antes do veto presidencial, sugere várias alterações e a modernização do sistema de tarifário, nomeadamente a "definição de incentivo à oferta nas noites de 24, 25 e 31 de dezembro e a 1 de janeiro, garantindo o funcionamento do sector com a criação de uma tarifa especial para o serviço noturno nestes dias".

Os comunistas propõem ainda uma regulamentação do acesso e da prestação de serviços nos aeroportos e terminais portuários, com a simplificação de procedimentos e a criação de uma tarifa especial.

Em relação à modernização da frota, o PCP sugere a definição de um limite de idade de 10 anos após a primeira matrícula para as viaturas de táxi, bem como a "análise de mecanismos de apoio à aquisição de táxis elétricos", medida também sugerida pelos centristas e pelos socialistas.

Já o PS lembra no seu projeto de resolução, admitido no Parlamento três dias antes do veto à lei das plataformas, que o Governo apresentou em 2016 "um pacote de várias medidas para a modernização da atividade" do táxi, tendo retomado, no segundo semestre de 2017, o grupo de trabalho.

Neste, recorda o PS, elegeu seis áreas prioritárias de intervenção, nomeadamente frotas, com avaliação da possibilidade de introdução de limites de idade dos veículos em circulação e de promoção dos veículos elétricos e do seu carregamento.

O PS defende ainda melhorias nos métodos de faturação e tarifário, e em relação às licenças que sejam verificadas as regras de abandono "revisitando os casos em que pode existir perda de licença" e "analisando os termos e mecanismos de transmissão da licença".

Lusa