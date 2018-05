Carris reforça carreira 728 e põe dois shuttles ao serviço de jornalistas e fãs da Eurovisão

Numa resposta escrita enviada à agência Lusa, a rodoviária refere que, "no âmbito de uma já esperada maior afluência de passageiros durante o Festival da Eurovisão, a Carris vai reforçar o 728, que liga o Restelo à Portela, com mais autocarros".

A par desta medida, a Carris admite "a possibilidade de realizar outros reforços nas restantes carreiras", caso "a procura justificar"."Essa situação será permanentemente avaliada", é sublinhado.

Para além disto, haverá também dois serviços de vaivém de apoio ao festival, cujo acesso, porém, "será permitido apenas a portadores de uma credencial da Eurovisão, nomeadamente jornalistas e fãs", ressalvou a empresa.Segundo informação transmitida à Lusa, um dos percursos tem início no Museu dos Coches (Belém), passa pelo Marquês de Pombal, Saldanha, Campo Pequeno, aeroporto e termina na Estação do Oriente.

Este percurso está disponível desde domingo e continuará até dia 12 de maio, quando se realiza a final do festival.Apenas no dia 06, domingo, o percurso terá início em Belém. Nos restantes dias, a partida será feita do Marquês de Pombal.

As partidas do Marquês realizar-se-ão entre as 09:00 e as 22:00, enquanto o percurso inverso estará disponível entre o início da tarde e a meia-noite.Já o segundo percurso terá início no Museu dos Coches, passa no Campo das Cebolas, e termina na Estação do Oriente.

Este itinerário está disponível a partir de hoje, e até dia 12 de maio, entre as 15:00 e a meia-noite. Segundo a Carris, nestes percursos "os portadores da credencial podem entrar e sair em qualquer ponto do percurso".

Portugal acolhe este ano pela primeira vez o Festival Eurovisão da Canção, que vai na 63.ª edição, por ter sido o país vencedor no ano passado.

Portugal venceu o concurso com a música "Amar pelos Dois", composta por Luísa Sobral e interpretada por Salvador Sobral. Este ano, Portugal concorre com o tema "O Jardim", composto por Isaura e interpretado por Cláudia Pascoal.

O concurso é realizado pela União Europeia de Radiodifusão (EBU, na sigla em inglês) em parceria com a RTP, em Lisboa.A Altice Arena, no Parque das Nações, será o palco das semifinais e da final do concurso, disputado por 43 países.

Lusa