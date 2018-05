Hoje é notícia

Greve do pessoal não docente nas escolas

Os trabalhadores não docentes iniciam uma greve de 24 horas para exigir a integração dos funcionários com vínculos precários, uma carreira específica e meios suficientes assegurar para o bom funcionamento das escolas.

A greve é convocada por estruturas sindicais afetas às duas centrais sindicais, CGTP-IN e UGT, no dia em que o calendário escolar tem marcada uma prova de aferição de Educação Física para os alunos do 2.º ano de escolaridade.Oito em cada dez diretores escolares queixam-se da falta de assistentes operacionais, segundo um inquérito, realizado no mês passado.O trabalho, realizado pelo blogue Comregras em parceria com a Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP), revelou também que quase metade destes funcionários tem mais de 50 anos e apenas 1% ganha mais de 650 euros.

Revisão da legislação do setor do táxi votada hoje no Parlamento

Cinco dias depois do veto do Presidente da República à lei que regula a atividade das plataformas eletrónicas de passageiros, a Assembleia da República discute os três projetos, que convergem no objetivo de serem adquiridas viaturas "amigas do ambiente", limitando, igualmente, a idade dos veículos em circulação.

Os três partidos abordam ainda questões como a criação de tarifas especiais em determinadas alturas do ano ou a melhoria das condições das praças de táxis, quer para utentes, quer para motoristas.

O parlamento aprovou no final de março, em votação final global, a lei que regula a atividade das plataformas eletrónicas de transporte de passageiros em viaturas ligeiras descaracterizadas, como a Uber ou a Cabify.

No entanto, Marcelo Rebelo de Sousa vetou no domingo passado a lei, solicitando ao parlamento que a volte a apreciar e pedindo que este "mostre abertura para reponderar a mencionada solução, por forma a ir mais longe do que foi -- nomeadamente nas tarifas ou na contribuição".

O Presidente da República pediu um "equilíbrio no tratamento de operadores de transportes em domínio socialmente tão sensível, idealmente regulando o TVDE (Transporte em Veículo Descaracterizado a partir de plataforma eletrónica] em simultâneo com a modernização da regulação dos táxis".

Novo Regime do Arrendamento Urbano votado hoje no Parlamento

O parlamento volta a discutir hoje o Novo Regime do Arrendamento Urbano (NRAU), lei que entrou em vigor em 2012 com o Governo PSD/CDS-PP, mas que sofreu alterações legislativas em 2017.

Por agendamento do PCP para apresentação de um projeto de lei que propõe a revogação da lei do arrendamento urbano, a reunião plenária de hoje integra nove propostas sobre esta área, apresentadas por todos os partidos à exceção do PSD e do CDS-PP.

Além das iniciativas dos grupos parlamentares, a Assembleia da República vai discutir e votar as propostas de lei do Governo sobre arrendamento urbano.

Dos sete diplomas do pacote legislativo da Nova Geração de Políticas de Habitação, apresentado pelo Governo, destaca-se a proposta de alterar o enquadramento legislativo do arrendamento habitacional, visando proteger inquilinos com mais de 65 anos e com grau de deficiência superior a 60%, que residam há "mais de 25 anos" nas habitações, e evitar a cessação dos contratos devido à realização de obras nos imóveis.

Apoios às viagens dos deputados das ilhas analisados à porta fechada na subcomissão parlamentar de Ética

A subcomissão de Ética foi encarregada pelo presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, de fazer uma interpretação conjugada da resolução do parlamento que regula os apoios às viagens dos deputados das regiões autónomas e da legislação do subsídio de mobilidade dos residentes insulares e pronunciar-se sobre uma eventual necessidade de alteração legal.

De acordo com o presidente da subcomissão de Ética, Marques Guedes, o parecer, "no limite, até pode ter várias alternativas", porque o que o presidente da Assembleia da República pergunta "pode não ter uma posição comum da parte de todos", mas "várias alternativas de solução".

O pedido de Ferro Rodrigues à subcomissão de Ética foi feito na sequência de uma notícia do semanário Expresso, segundo a qual os deputados eleitos pelos círculos eleitorais das regiões autónomas dos Açores e da Madeira beneficiam da duplicação de apoios estatais ao transporte entre o continente e as ilhas.

Posteriormente à divulgação desta notícia, o deputado do BE eleito pela Madeira Paulino Ascenção pediu desculpas e renunciou ao mandato.

Pelo PS, estarão nesta situação o líder da bancada socialista, Carlos César, e os deputados Lara Martinho, João Azevedo Castro, Luís Vilhena e Carlos Pereira, e pelo PSD o parlamentar Paulo Neves.

Economia marca 3º dia de visita de António Costa ao Canadá

O primeiro-ministro, António Costa, terá hoje, no terceiro dia da visita oficial ao Canadá, um programa marcadamente de caráter económico, sendo acompanhado pelo líder do executivo canadiano ao longo de todo o programa na cidade de Toronto.

Depois de um encontro com a primeira-ministra do Ontário, Kathleen Wynne, António Costa irá encerrar o Encontro Empresarial organizado pela AICEP - Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal e pelo Economic Club of Canada, juntamente com o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau.

À tarde, a seguir a um almoço oferecido por Justin Trudeau a António Costa, o primeiro-ministro português irá encontrar-se com responsáveis das empresas mineiras Lundin Mining e Almonty.

Os líderes dos executivos português e canadiano estarão depois juntos numa sessão formal na sede da LiUNA - uma das maiores organizações sindicais canadianas.

O último ponto do programa do terceiro dia da visita oficial de António Costa ao Canadá terminará com um concerto do fadista português Camané e um convívio com a comunidade portuguesa residente em Toronto.

Marcha lenta em Bragança pelo direito a viver nas zonas raianas

A Associação Rionor promove hoje, em Bragança, uma marcha lenta que juntará cerca de uma centena de tratores e outros veículos para reivindicar ao Governo os direitos de habitar os territórios raianos, indicou hoje fonte daquela entidade.

"Queremos fazer compreender ao Governo que os agricultores e os cidadãos de Trás-os-Montes existem.

O que pretendemos é incrementar os valores da cidadania e fazer ver aos trasmontanos que se estão mal é por causa dos baixos índices de participação cívica.

Quem não se manifesta não existe", defendeu, em declarações à Lusa, o presidente da Rionor, Francisco Alves.

Com esta marcha, a Rionor pretende mostrar que é possível envolver as populações na participação cívica e na defesa dos seus próprios direitos, e chamar a atenção dos governos e da sociedade em geral para os graves problemas como o despovoamento que ameaça as populações raianas e o património cultural e ambiental.

OCDE apresenta hoje Guia da Implementação para a Estratégia de Competências para Portugal

O documento contém recomendações em relação à formação de adultos em Portugal e seu financiamento.

A apresentação conta com as presenças do ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, do ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Vieira da Silva, e do ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor.

Orçamento da UE discutido hoje pelo Governo e parceiros sociais na concertação Social

O Governo e os parceiros sociais reúnem-se hoje na Concertação Social para discutirem a proposta de Orçamento da União Europeia, numa altura em que surgem várias críticas ao documento de Bruxelas sobre o quadro financeiro pós 2020.

A reunião desta tarde da Concertação Social conta com a participação dos ministros do Trabalho, Vieira da Silva, do Planeamento e Infraestruturas, Pedro Marques, e da Agricultura, Capoulas Santos, tendo como ponto único a proposta de Orçamento da UE -- Quadro Financeiro Plurianual pós 2020, conhecida na quarta-feira.

A Comissão Europeia propôs na quarta-feira um orçamento plurianual para a União Europeia para o período 2021-2027 de 1,279 biliões de euros, equivalente a 1,11% do rendimento nacional bruto da União a 27 (já sem o Reino Unido), que prevê cortes de 7% na Política de Coesão e de 5% na Política Agrícola Comum (PAC).

Sporting de Braga recebe o Boavista na luta pelo 2º lugar da I Liga

O Sporting de Braga procura hoje igualar Benfica e Sporting no segundo lugar da I Liga de futebol, ao receber o Boavista, no jogo de abertura da 33.ª e penúltima jornada, que pode consagrar o FC Porto como campeão.

Os minhotos, quartos classificados, têm menos três pontos relativamente os rivais lisboetas, que estão empatados na segunda posição e se vão defrontar no sábado, podendo aproveitar o dérbi do Estádio José Alvalade para relançar a candidatura ao segundo posto.

Ao contrário do que sucedeu nos últimos anos, em que os três primeiros classificados do campeonato tiveram a possibilidade de participar na Liga dos Campeões, na próxima época apenas os dois primeiros terão essa oportunidade, numa altura em que a prova duplicou os prémios monetários.

No único encontro agendado para hoje, com início às 20:30, o Braga terá pela frente uma equipa do Boavista tranquilamente instalada no sétimo lugar, podendo, caso se imponha aos 'axadrezados', aumentar ainda mais a tensão no encontro entre o Sporting e o tetracampeão nacional.

Um empate no dérbi lisboeta permitirá, automaticamente, ao FC Porto sagrar-se campeão, mas, no caso de haver um vencedor em Alvalade, a equipa portuense terá a oportunidade de conquistar o título no dia seguinte, quando receber o Feirense, 15.º posicionado.

5º dia de Estoril Open com João Sousa a tentar chegar às meias-finais em Portugal

Os quartos de final do quadro principal de singulares preenchem o quinto dia no Estoril Open, com destaque para o português João Sousa, que tenta chegar pela primeira vez às meias-finais de um torneio ATP em Portugal.

O tenista vimaranense, de 29 anos, defronta o britânico Kyle Edmund, terceiro cabeça de série, no segundo encontro do dia no Court Central. Depois de ter atingido as meias-finais no torneio de Marraquexe, em abril, o Estoril Open pode dar a João Sousa nova presença entre os quatro melhores de um evento ATP, podendo ser o primeiro português a chegar a essa fase num torneio do circuito principal em Portugal desde 2010, ano em que Frederico Gil chegou à final.

A anteceder o duelo do português está o encontro entre o grego Stefanos Tsitsipas (44.º) e o espanhol Roberto Carballes Baena (77.º).

Os dois tenistas superaram longas jornadas na segunda ronda, com ambos a vencerem os respetivos embates em três 'sets'.

As atenções estão também sobre o campeão em título do torneio, o espanhol Pablo Carreño Busta, número 11 da hierarquia ATP, que bateu na sua estreia o argentino Nicolas Kicker em dois 'sets' (6-1 e 7-5) e disputa os 'quartos' com o chileno Nicolas Jarry (65.º), que afastou o 'qualifier' espanhol Ricardo Ojeda Lara.

Por fim, o programa dos quartos de final terá também o encontro que coloca frente a frente o norte-americano Frances Tiafoe e o italiano Simone Bolelli, vindo da qualificação.

Moçambique pós-Dhlakama e o vazio na liderança da Renamo

Moçambique vai viver hoje o primeiro dia após a morte de Afonso Dhlakama, líder da Renamo, principal partido da oposição no país.

A morte de Dhlakama, na quinta-feira, devido a doença, abre um espaço de incertezas na situação política moçambicana, tanto no que diz respeito ao comportamento da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), partido de que era líder incontestado, como nas próprias negociações de paz.

Dhlakama, que não tinha um "número dois" designado, era o interlocutor do Presidente da República, Filipe Nyusi, para um compromisso que permitisse ultrapassar divergências de anos.

Os dois tinham alcançado um acordo para a submissão ao parlamento moçambicano de uma proposta de revisão pontual da Constituição da República visando o aprofundamento da descentralização, que Afonso Dhlakama considerava ser fundamental para uma paz duradoura em Moçambique.

A morte de Afonso Dhlakama, aos 65 anos no centro de Moçambique, ocorre num momento em que Governo e a Renamo mantinham várias negociações em curso com vista à paz no país, e que envolvem as vertentes política e militar.

Entre o risco de fragmentação da Renamo e a tentação, de alguns dirigentes do partido no poder em explorar eventuais divisões no seio da Renamo, joga-se o futuro político de Moçambique, que apenas em paz pode atrair a confiança dos investidores internacionais.

Quem enfrenta Recep Tayyip Erdogan nas próximas presidenciais de junho na Turquia?

O Partido Republicano do Povo (CHP), principal força da oposição na Turquia, deverá designar hoje o candidato do partido para enfrentar o atual Presidente, Recep Tayyip Erdogan, nas eleições presidenciais que vão decorrer no país em 24 de junho.

O partido islamita no poder na Turquia designou na quinta-feira o seu líder e chefe de Estado, Recep Tayyip Erdogan, como candidato às eleições presidenciais e parlamentares.

Uma aliança da oposição turca está a ser formada para participar nas eleições antecipadas de junho e tentar derrotar o partido no poder e a sua principal figura, segundo a imprensa local, mas essa aliança pretende concorrer apenas nas eleições legislativas, que se realizam no mesmo dia.

Os quatro partidos na oposição - o Partido Republicano do Povo (CHP, social-democrata), o Iyi (Partido Bom, centro-direita), o Saadet (Partido da Felicidade, conservadores) e o Partido Democrata (centro-direita) - tencionam apresentar os seus próprios candidatos na primeira volta da eleição presidencial.

De acordo com diversos analistas e algumas sondagens, Erdogan não tem assegurado os 50% de votos na primeira volta, podendo ser forçado a uma segunda volta com um dos candidatos opositores, com data prevista para 08 de julho.

Bilhetes esgotados para o Festival Gouveia Art Rock 2018

O festival Gouveia Art Rock 2018 vai decorrer entre hoje e domingo, com o músico inglês Steve Hackett como cabeça de cartaz de uma edição com bilhetes esgotados.

Na 15.ª edição do festival vão marcar presença os músicos Steve Hackett (Inglaterra), José Cid, David Cross Band e David Jackson (Inglaterra), os grupos Flairck (Holanda, Bélgica, México e Cazaquistão), Camembert (França), Bent Knee (Estados Unidos da América) e Magna Carta (Inglaterra).A abertura do evento acontece hoje, pelas 22:00, no edifício da Câmara Municipal de Gouveia, com o grupo Flairck.

Eurovision Village no Terreiro do Paço

O Eurovision Village, espaço criado no Terreiro do Paço, em Lisboa, no âmbito do Festival Eurovisão da Canção, abre hoje às 10:00, acolhendo espetáculos até 12 de maio, data da final do concurso, marcada para a Altice Arena.A Eurovision Village, que funciona diariamente das 10:00 às 24:00, é de acesso gratuito, até atingir a lotação máxima.O palco do Eurovision Village é inaugurado hoje às 21:00 pelos Beatbombers (dupla formada por DJ Ride e Stereossauro), campeões mundiais de 'scratch', que atuarão a 12 de maio na Altice Arena, durante a final do concurso.

"Julia" abre Bienal Artista na Cidade 2018

A peça "Julia" e uma festa assinalam hoje, no Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa, a abertura da Bienal Artista na Cidade 2018, que conta com a presença do secretário de Estado da Cultura.

Em "Julia", uma adaptação de "A menina Julia", de August Strindberg, Christiane Jatahy, a artista convidada para a edição deste ano da bienal, construiu um cinema ao vivo, com cenas pré-filmadas e cenas filmadas no momento, tornando a peça um filme elaborado na presença do público.

Christiane Jatahy sucede ao bailarino e coreógrafo congolês Faustin Linyekula, que foi Artista na Cidade de Lisboa em 2016. O dramaturgo e encenador britânico Tim Etchells, em 2014, e a coreógrafa belga Anne Teresa de Keersmaeker, em 2012, foram os anteriores convidados da bienal que junta diferentes palcos e instituições da cidade.