Surfista desaparecido na praia de Carcavelos

Segundo disse à Lusa o porta-voz da Autoridade Marítima Nacional, Fernando Pereira da Fonseca, o desaparecimento foi comunicado pela mulher do surfista à PSP pelas 02:00, mas apenas às 05:19 a Polícia Marítima de Cascais foi avisada.

A viatura que pertence ao surfista foi entregue à mulher, sem sinais de ter sido arrombada e com todos os pertences no interior, à exceção do fato e da prancha de surf.

Estão envolvidos nas buscas uma lancha da Marinha, uma embarcação semi-rígida da Estação Salva-Vidas e Cascais e um helicóptero da Força Aérea. O navio hidrográfico Gago Coutinho também chegou a ajudar nas buscas.

Em terra há ainda elementos da Polícia Marítima, dos Bombeiros Voluntários de Carcavelos e da PSP.

Lusa