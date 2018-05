Comandante Nacional da Proteção Civil demitiu-se

Segundo um comunicado do Ministério da Administração Interna, o coronel António Francisco Carvalho da Paixão "pediu a exoneração do cargo por motivos pessoais".



"O secretário de estado da Proteção Civil, José Artur Neves, designou o Coronel Tirocinado José Manuel Duarte da Costa para exercer as funções de Comandante Operacional Nacional do Comando Nacional de Operações de Socorro da Autoridade Nacional de Proteção Civil, sob proposta do presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil, Tenente-General Carlos Mourato Nunes", refere o documento.

O Coronel José Manuel Duarte da Costa, Chefe do Estado Maior do Comando das Forças Terrestres, é responsável pelas áreas de planeamento e execução da atividade operacional da componente terrestre das Forças Armadas.

Bombeiros acusam comandante da Proteção Civil de ser incompentente

A demissão acontece após António Paixão ter entrado em choque com Jaime Marta Soares.

O presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses acusou há duas semanas no parlamento o comandante nacional da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), António Paixão, de ser "prepotente e incompetente" para o lugar que ocupa.

"É a primeira vez que o comandante nacional da ANPC não é oriundo dos bombeiros. É um elemento da GNR e posso dizer, sem medo das palavras, que é prepotente e incompetente e que é uma pessoa em que não se pode confiar para o lugar em que está", disse Jaime Marta Soares na comissão parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, numa audição das organizações representativas de bombeiros profissionais e voluntários.

Partidos reagem à demissão

PSD e CDS querem ouvir com caráter de urgência na Assembleia da República António Paixão. O requerimento dará entrada amanhã de manhã.

Os dois partidos querem também obter informações de António Paixão sobre o planeamento e execução do dispositivo de combate a incêndios florestais para 2018.