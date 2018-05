Grupo de personalidades propõe sistema de saúde aberto e centrado nas pessoas

Em declarações à agência Lusa, o antigo bastonário da Ordem dos Farmacêuticos João Silveira, um dos 44 subscritores do documento, explicou que o espírito da proposta é de abertura.

"Não podemos ter um sistema fechado, proibitivo, mas devemos ter um sistema aberto, a olhar para a realidade do país, quer do ponto de vista dos profissionais, quer do ponto de vista da cobertura do país ao nível das instalações de saúde", defendeu.

João Silveira apontou que é preciso uma "abordagem aberta" e de consideração pela realidade portuguesa, com o foco no cidadão e nas necessidades das pessoas, mas também na prevenção na saúde.

"Se não fizermos prevenção não vamos ter dinheiro para nos tratarmos a todos à medida que vai aumentando a esperança de vida", afirmou. Por outro lado, disse que a proposta que vai ser hoje apresentada defende a complementaridade entre serviço público, privado e setor social, "fundamentais para o sistema".

"Não excluímos nenhuma, antes pelo contrário, incluímos todos, em complementaridade, é essa a nossa proposta, que já é uma realidade e é preciso continuar essa realidade a bem dos cidadãos e da acessibilidade dos cidadãos aos cuidados", adiantou João Silveira.

O antigo bastonário dos Farmacêuticos disse que o documento "é uma manifestação de cidadania".

A apresentação pública do documento decorre hoje, às 15:00, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa. A lista de subscritores inclui nomes como o ex-ministro da Segurança Social e do Trabalho Bagão Félix, o físico Carlos Fiolhais ou o presidente da Cáritas Portuguesa, Eugénio Fonseca.

