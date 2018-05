Hoje é notícia

Um sistema de saúde aberto, que olhe para a realidade do país e esteja centrado nas pessoas é a proposta de um grupo de cidadãos para uma nova Lei de Bases da Saúde. Em declarações à agência Lusa, o antigo bastonário da Ordem dos Farmacêuticos João Silveira, um dos 44 subscritores do documento, explicou que o espírito da proposta é de abertura.

"Não podemos ter um sistema fechado, proibitivo, mas devemos ter um sistema aberto, a olhar para a realidade do país, quer do ponto de vista dos profissionais, quer do ponto de vista da cobertura do país ao nível das instalações de saúde", defendeu.

A lista de subscritores inclui nomes como o ex-ministro da Segurança Social e do Trabalho Bagão Félix, o físico Carlos Fiolhais ou o presidente da Cáritas Portuguesa, Eugénio Fonseca.

Prémio Norte-Sul do Conselho da Europa entregue hoje em Lisboa

O Prémio Norte-Sul do Conselho da Europa deste ano, na sua XXIIIª edição, é hoje entregue à secretária-geral da Cruz Vermelha finlandesa, Kristiina Kumpula, e ao secretário-geral da Cruz Vermelha do Quénia, Abbas Gullet, "em reconhecimento do seu trabalho e pela sua dedicação à causa da solidariedade mundial".

Segundo o organismo, Kristiina Kumpula tem uma ação destacada na "promoção dos direitos sociais e de saúde" e tem trabalhado ativamente com os componentes internacionais do movimento da Cruz Vermelha, presidindo atualmente à Federação Internacional de Sociedade da Cruz Vermelha, além de ser membro do grupo consultivo de revisão constitucional da organização.

Abbas Gullet, segundo o Centro Norte-Sul, "conduziu a Cruz Vermelha queniana à liderança, tanto no continente africano, como no seio do movimento, aumentando a sua capacidade de resposta a crises humanitárias no Quénia e além".

A cerimónia decorre no Parlamento português, estando prevista a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e da secretária-geral adjunta do Conselho da Europa, Gabriella Battaini-Dragoni.

O Prémio Norte-Sul distingue todos os anos duas personalidades, uma do "Norte" e outra do "Sul", pelo seu trabalho destacado no seu compromisso com os direitos humanos, democracia e Estado de direito, contribuindo para o diálogo norte-sul e para fomentar a solidariedade, a interdependência e a criação de parcerias.

Tratamentos de cancro da pele custaram mais de 140 M€ em 4 anos

A Associação Portuguesa de Cancro Cutâneo (APCC) lança em Lisboa um estudo sobre os custos dos cancros de pele.

Os custos dos tratamentos dos cancros da pele realizados nos hospitais públicos, entre 2011 e 2015, ascenderam a 140 milhões de euros, segundo o documento.

O estudo analisou os custos inerentes aos tratamentos dos cancros realizados em ambulatório e internamento nos hospitais públicos do Continente, que ascenderam a 118 milhões de euros nos "cancros de pele não melanoma" e de 23,9 milhões de euros nos casos de melanoma.

Perante estes resultados, o estudo alerta para a importância do registo dos cancros da pele não melanoma.

Trabalhadores da Fisipe manifestam-se em Lisboa

Os trabalhadores da Fisipe, empresa produtora de fibras têxteis e de fibras acrílicas especiais, manifestam-se hoje, em Lisboa, contra o despedimento coletivo de 60 funcionários.

A administração da Fisipe, empresa que foi adquirida pelo grupo alemão da SGL em 2012, anunciou recentemente um conjunto de medidas que visam assegurar a competitividade da empresa do Barreiro face à concorrência de diversos grupos asiáticos e, segundo o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Atividades do Ambiente do Sul - SITESUL, pretende avançar com um despedimento coletivo de 60 trabalhadores até agosto.

A empresa instalada na localidade do Lavradio, no Barreiro, distrito de Setúbal, tem uma capacidade de produção anual de cerca de 50.000 toneladas de diversos tipos de fibras e exporta quase toda a produção.

Dupla procurada na Argentina julgada em Loures

O Tribunal de Loures começa hoje a julgar dois dos homens mais procurados pelas autoridades argentinas desde 2003, detidos pela Polícia Judiciária em Aveiro, em 2016, e outros três arguidos, acusados de roubos violentos a bancos.

Rodolfo "El Ruso" Lohrman e Horacio Maidana, de 53 e 57 anos, detidos preventivamente na prisão de alta segurança de Monsanto, em Lisboa, são suspeitos de, em 2003, em conjunto com outros elementos, concretizar o sequestro de Christian Schaerer, à data com 21 anos, estudante de direito e filho de um empresário da província de Corrientes, perto da fronteira com o Paraguai.

Os autores exigiram um resgate para a sua libertação, mas até hoje o jovem nunca apareceu.Quando foram detidos, em 2016, pela Unidade Nacional de Combate ao Terrorismo da PJ, no momento em que se preparavam para assaltar uma carrinha de valores, os dois apresentaram identidades falsas.

Só meses depois é que a PJ descobriu as suas verdadeiras identidades e apuraram tratar-se de dois dos criminosos mais procurados pelas autoridades argentinas.

Acusados de homicídio de taxista do Entroncamento conhecem decisão judicial

Os dois homens acusados do homicídio de um taxista do Entroncamento conhecem hoje a decisão do Tribunal de Santarém, tendo o Ministério Público pedido uma pena "exemplar" perante as condutas "muito violentas" e a "grande frieza" demonstradas.

Américo Lopes e Luís Peixoto, ambos com 56 anos, presos preventivamente há um ano, são acusados, além da prática dos crimes de homicídio qualificado, profanação de cadáver, sequestro e roubo qualificado cometidos sobre o taxista, de crimes de sequestro e roubo qualificado, na forma consumada, sobre uma mulher.

Luís Peixoto responde também pelo crime de abuso sexual de pessoa incapaz de resistência e por condução sem habilitação legal e Américo Lopes por extorsão na forma tentada sobre uma advogada de Almeirim e sequestro e furto qualificado na forma tentada sobre a mulher que conseguiu fugir no estacionamento de uma grande superfície em Torres Novas.

O Ministério Público considerou ter ficado provado durante o julgamento que a morte de António Pedro, ocorrida na noite de 01 de maio de 2017, no culminar de uma série de crimes que incluíram sequestro e roubo qualificado, foi premeditada e que resultou da ação de ambos os arguidos.

Tribunal de Paris anuncia decisão sobre filme de Terry Gilliam

O Tribunal de Paris anuncia hoje a decisão sobre o processo que envolve o filme "O homem que matou D. Quixote", de Terry Gilliam, e que vai determinar se a obra, preparada há décadas pelo realizador britânico, pode ou não ser exibida.

O processo opõe o realizador ao produtor português Paulo Branco, que chegou a estar ligado ao projeto, mas Terry Gilliam acabou por não concretizar a parceria, alegadamente por problemas de financiamento, optando por trabalhar com outra produtora portuguesa, a Ukbar Filmes.

Terry Gilliam pediu a anulação do contrato de produção com a produtora Alfama Films, de Paulo Branco, mas, no ano passado, o Tribunal de Grande Instância de Paris declarou que aquele continua válido.

"O homem que matou D. Quixote" foi escolhido pela organização do festival de Cannes, que se inicia na terça-feira, para encerrar o evento deste ano e tem estreia prevista em cerca de 300 salas em França.

