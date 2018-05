Linha Vermelha do Metro em Vila do Conte normalizada após interrupção por colisão

Em declarações à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorros (CDOS) do Porto disse que a circulação do Metro do Porto na Linha Vermelha em Vila do Conde "foi normalizada por volta das 10:00 de hoje, nos dois sentidos".

Segundo a mesma fonte, os feridos ligeiros foram transportados para o Hospital da Póvoa do Varzim e a limpeza de via "está terminada", estando os meios a "desmobilizar".

Segundo o CDOS, a colisão de um carro com uma composição do metro ocorreu pelas 08:02, na estação Portas de Fronhas, em Vila do Conde, distrito do Porto.

No local estiveram elementos dos Bombeiros Voluntários de Vila do Conde e do Instituto Nacional de Emergência Médica e uma patrulha da PSP.

Lusa