8 meses de espera por cirurgia à mama em Portimão, alerta a Liga Portuguesa Contra o Cancro

De acordo com o Diário de Noticias, no final do ano passado, 45 serviços de hospitais públicos apresentavam tempos de espera acima do que a lei prevê para cirurgias muito prioritárias.

A Liga Portuguesa Contra o Cancro quer agora avançar com um levantamento de dados a nível nacional, onde vão ser registados os tempos de espera de cada hospital para este tipo de cirurgia.