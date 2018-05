Hoje é notícia

Greve dos médicos

Os médicos iniciaram às 00:00 três dias de greve nacional, uma paralisação que os sindicatos consideram ser pela "defesa do Serviço Nacional de Saúde".A reivindicação essencial para esta greve de três dias é "a defesa do SNS" e o respeito pela dignidade da profissão médica, segundo os dois sindicatos que convocaram a paralisação -- o Sindicato Independente dos Médicos (SIM) e a Federação Nacional dos Médicos (FNAM).

Em termos concretos, os sindicatos querem uma redução do trabalho suplementar de 200 para 150 horas anuais, uma diminuição progressiva até 12 horas semanais de trabalho em urgência e uma diminuição gradual das listas de utentes dos médicos de família até 1.500 utentes, quando atualmente são de cerca de 1.900 doentes. Entre os motivos da greve estão ainda a revisão das carreiras médicas e respetivas grelhas salariais, o descongelamento da progressão da carreira médica e a criação de um estatuto profissional de desgaste rápido e de risco e penosidade acrescidos, com a diminuição da idade da reforma.

A paralisação nacional de três dias, que termina às 24:00 de quinta-feira, deve afetar sobretudo consultas e cirurgias programadas, estando contudo garantidos serviços mínimos, como as urgências, tratamentos de quimioterapia, radioterapia, transplante, diálise, imuno-hemoterapia, cuidados paliativos em internamento.

"O Mal Entendido: as doenças a que chamamos cancro"

É emitido hoje, no Jornal da Noite, o primeiro episódio da Grande Reportagem "O Mal Entendido: as doenças a que chamamos cancro".

Na próxima década, metade da população portuguesa terá uma doença oncológica. Mas o cancro será, cada vez menos, uma doença mortal. A medicina e a ciência avançam no diagnóstico, no tratamento e na prevenção. Se aplicássemos o que já sabemos sobre prevenção e diagnóstico precoce, a mortalidade por cancro reduziria mais de 50%. Entender melhor as muitas doenças a que chamamos cancro é um ponto de partida.

Um trabalho da jornalista Miriam Alves, Rogério Esteves, Rui Berton e Diana Matias, com grafismo de Paulo Alves e Rui Aranha e ilustrações de António Jorge Gonçalves.

Governo muda regras e prejudica professores

A notícia faz manchete na edição desta terça-feira, no Jornal de Notícias. Os professores das Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC), que lecionam por exemplo Inglês ou Música, vão ser ultrapassados pelos docentes dos colégios com contrato de associação na ordenação das candidaturas para os concursos externo e externo extraordinários.

Subcomissão de Ética defende alteração de regras de apoio a viagens de deputados

A subcomissão parlamentar de Ética redige hoje o parecer final sobre apoios às viagens dos deputados das regiões autónomas. O primeiro esboço do parecer, elaborado pelo presidente da subcomissão, o social-democrata Luís Marques Guedes, e apresentado na sexta-feira aos deputados, aponta para a necessidade de harmonizar a resolução do parlamento que regula os apoios, fixando-os em 500 euros semanais, com os valores estabelecidos para o subsídio de mobilidade do qual qualquer residente insular pode ser reembolsado.

O presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, pediu à subcomissão de Ética e à comissão eventual da Transparência uma interpretação conjugada da resolução do parlamento que regula os apoios às viagens dos deputados das regiões autónomas e da legislação do subsídio de mobilidade de todos os residentes insulares, bem como que se pronunciem sobre uma eventual necessidade de alteração legal.

Trump anuncia hoje decisão sobre o Acordo Nuclear com o Irão

Presidente norte-americano, Donald Trump, anuncia hoje a sua posição quanto à continuidade ou não dos Estados Unidos no acordo nuclear com o Irão, rubricado pelas principais potências mundiais com Teerão em 2015.

O anúncio foi feito numa mensagem que Trump colocou na sua conta na rede social Twitter.O Presidente francês, Emmanuel Macron, a chanceler alemã, Angela Merkel, e o chefe da diplomacia do Reino Unido, Boris Johnson, viajaram nos últimos dias para Washington para tentar persuadir o Presidente norte-americano a permanecer no acordo.

Termina hoje o prazo para lesados da PT/Oi tentarem recuperar 50% do investimento

O prazo para os membros da Associação de Lesados em Obrigações e Produtos Estruturados PT/Oi (ALOPE) aderirem a uma solução que prevê que os investidores em obrigações da operadora brasileira recuperem 50% do investimento termina hoje.

Em meados de março, a ALOPE divulgou que fez com a empresa InvestQuest (sociedade gestora de ativos de origem portuguesa) um acordo para que os detentores de obrigações Oi, com um valor superior a 50.000 reais (cerca de 13.000 euros), que não tenham aderido ao plano de acordo com credores, possam vender os seus títulos em mercado com preço igual ou superior a 50% do seu valor nominal, recuperando esse valor do investimento.

Para isso, os detentores de títulos da Oi devem entrar em contacto com os seus advogados para reclamarem créditos junto do Tribunal Brasileiro e depois devem abrir uma conta individual na InvestQuest, para onde serão transferidos os títulos da Oi.O prazo para efetivar essa adesão termina hoje.Será a InvestQuest que, posteriormente, irá tentar vender as obrigações de forma agregada, sendo que o valor final que os lesados da Oi receberão depende da venda em mercado do conjunto destas obrigações.

Dezenas de trabalhadores da Fisipe protestaram contra despedimento coletivo no Barreiro

Os trabalhadores da Fisipe manifestam-se hoje em frente ao Ministério do Trabalho, em Lisboa, como forma de protesto contra a intenção da empresa de levar a cabo um despedimento coletivo de 60 pessoas. À mesma hora decorre uma nova reunião entre representantes da administração da Fisipe, dos trabalhadores e dos ministérios do Trabalho e da Economia, para debater o mesmo assunto.

O sindicato e os trabalhadores da Fisipe contestam o despedimento coletivo e defendem que os funcionários abrangidos possam ser integrados em outras áreas de atividade da empresa, que, segundo dizem, estão a funcionar com trabalhadores externos.