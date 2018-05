PS quer rever todos os subsídios de ajudas de custo aos deputados

Os vários partidos aprovaram hoje, na Subcomissão de Ética, um parecer com algumas sugestões de alteração das normas que permitem a duplicação de subsídios, parecer esse que será enviado ao Presidente da Assembleia da República e que, por isso, não foi tornado público.

No entanto, o PS emitiu, ao fim do dia, um comunicado em que faz questão de sublinhar alguns dos aspetos desse mesmo parecer.

Para os socialistas, mais do que registar que todos os deputados agiram de acordo com a lei, é preciso ir mais longe na discussão e rever todas as ajudas, incluindo descontos em viagens de transporte ferroviário e deslocações aéreas no continente.