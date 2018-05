Cristas sugere ao primeiro-ministro que faça uma auditoria ao Ministério da Economia

"Causa-me alguma estranheza que, pelo menos, em relação ao Ministério da Economia não seja feito um escrutínio e uma auditoria interna muito profunda para perceber o que aconteceu, então, quando, de resto, tínhamos um atual ministro deste Governo que era assessor daquele gabinete", disse Assunção Cristas, no debate quinzenal com o primeiro-ministro, no parlamento.

O chefe do Governo respondeu à líder centrista que está em curso uma investigação criminal, que dispõe de instrumentos que permitem o Ministério Público ir mais longe do que uma sindicância.

"Ora se o Ministério Público já no âmbito criminal, em que os instrumentos de investigação são muito mais intrusivos e permitem maior aprofundamento do conhecimento, tem uma investigação aberta, que sentido faz agora pedir uma sindicância, para o Ministério Público fazer em sede administrativa o que já está a fazer em sede criminal?", questionou António Costa.

"Ou a senhora deputada não confia no Ministério Público? Olhe, eu confio no Ministério Público", acrescentou o primeiro-ministro.

Lusa