Hoje é notícia

Os ministros dos Negócios Estrangeiros francês, britânico e alemão vão encontrar-se com representantes de Teerão, na próxima segunda-feira, para arranjarem forma de preservar o acordo nuclear iraniano, anunciou hoje o ministro dos negócios estrangeiros francês.

O Presidente Donald Trump anunciou esta terça-feira que os EUA abandonam o acordo nuclear assinado entre o Irão e o grupo dos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU mais a Alemanha.

O acordo foi concluído em julho de 2015 entre o Irão e o grupo 5+1 (os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU - EUA, Rússia, China, França e Reino Unido - e a Alemanha) e visa, em troca de um levantamento progressivo das sanções internacionais, assegurar que o Irão não desenvolve armas nucleares.

Debate quinzenal no Parlamento

As políticas económicas e sociais deverão dominar hoje as perguntas dos partidos no debate quinzenal com o primeiro-ministro, que será aberto pelo PSD, e que acontece na semana seguinte a desenvolvimentos nos casos Pinho e Sócrates.

A bancada parlamentar social-democrata indicou que pretende inquirir António Costa sobre "questões políticas e económicas", seguindo-se o PS com "questões económicas e sociais".

O terceiro partido a intervir será o BE, sobre "políticas sociais, economia e relações internacionais", seguindo-se o CDS sobre "políticas de soberania e sociais".

O PCP pretende incluir no debate as questões laborais, bem como o tema das "privatizações e opções de subordinação de sucessivos governos aos grupos económicos", enquanto o Partido Ecologista "Os Verdes" indicou como temas as questões sociais, ambientais e económicas. O PAN será o último partido a intervir.

PSD exige divulgação da lista dos 50 maiores devedores da CGD

Nas últimas semanas, o PSD tem insistido em que o Governo divulgue a lista dos 50 maiores devedores da Caixa Geral de Depósitos (CGD), uma exigência que o presidente do partido, Rui Rio, tem associado ao aumento dos salários na função pública.

Este será também o primeiro debate quinzenal depois de ter sido aprovada a audição parlamentar de Manuel Pinho - depois de notícias de que teria continuado a ser pago pelo Grupo Espírito Santo enquanto era ministro da Economia - e de ser proposta pelo BE uma comissão de inquérito sobre as rendas excessivas da energia, que será votada na próxima sexta-feira.

Cerimónias fúnebres de Afonso Dhlakama na Beira

Em Moçambique, as cerimónias fúnebres de Afonso Dhlakama, líder da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), que morreu na passada quinta-feira, realizam-se hoje na cidade da Beira, centro do país, com a presença do Presidente Filipe Nyusi.

O corpo do líder da oposição deverá sair da casa mortuária, no Hospital Central da Beira, pelas 08:00 (menos uma hora em Lisboa), para chegar ao largo da estação ferroviária da Beira 20 minutos depois, onde ficará em câmara ardente.

De acordo com a comissão que organiza o evento, Filipe Nyusi é aguardado a partir das 10:00, numa cerimónia que deverá durar até às 12:00 e em que serão lidas várias mensagens dedicadas ao líder da oposição, como da família e da Renamo.

Os restos mortais de Afonso Dhlakama, que morreu aos 65 anos devido a complicações de saúde, seguem depois para a sua terra natal, Mangunde, onde será velado pela comunidade local até ser sepultado na quinta-feira, pelas 14:00, com honras oficiais, decretadas pelo Governo.

Leilões de Obrigações do Tesouro a 5 e a 10 anos

Portugal realiza hoje de manhã dois leilões de Obrigações do Tesouro a cinco e a dez anos para angariar entre 1.000 milhões de euros e 1.250 milhões de euros.

Na semana passada, a Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) indicou que as Obrigações do Tesouro (OT) a colocar têm como maturidades 25 de outubro de 2023 (cinco anos) e 17 de outubro de 2028 (dez anos).

No anterior leilão de OT a dez anos, em 14 de março, Portugal colocou 975 milhões de euros à taxa de juro de 1,778%, inferior à taxa do anterior leilão comparável, de 2,046%, em 14 de fevereiro.

Em relação ao mais recente leilão de OT a cinco anos, este realizou-se em 14 de fevereiro, quando foram colocados 490 milhões de euros à taxa de juro média de 0,577%, inferior à verificada no anterior leilão comparável de 11 de outubro de 2017 (0,916%).

Caso do jovem esfaqueado na Queima das Fitas do Porto em 2017

O tribunal de São João Novo, no Porto, faz hoje a leitura do acórdão do processo de um jovem acusado por esfaquear outro no recinto da Queima das Fitas.

O crime ocorreu em maio de 2017, tendo o arguido, com 21 anos e com antecedentes policiais por tráfico de estupefacientes e furto, sido detido no mês seguinte.

Segundo a Polícia Judiciária, o crime de tentativa de homicídio na forma tentada ocorreu "pelas 06:00", de dia 13 de maio, no recinto da Queima das Fitas do Porto, conhecido por "Queimódromo", quando "dois grupos se envolveram em confronto físico com agressões mútuas".

Como consequência, o suspeito terá "empunhado uma navalha e desferido no corpo do ofendido vários golpes, provocando-lhe graves lesões", refere a PJ.mesmo comunicado.A vítima foi transportada para o Hospital de Santo António, no Porto, onde teve de ser submetida a uma intervenção cirúrgica.

Referendo em Évora sobre continuidade da garraiada na Queima



Os estudantes da Universidade de Évora (UÉ) vão votar hoje, novamente, em assembleia magna, a realização de um referendo sobre a continuidade da garraiada na Queima das Fitas, após um grupo de alunos ter pedido uma nova reunião. No período da ordem do dia consta apenas a discussão e votação relativa à realização de um referendo pela continuidade da garraiada académica na Queima das Fitas de Évora.

Na assembleia magna realizada no início de abril, foram registados "124 votos contra o referendo e 117 a favor do mesmo", pelo que o espetáculo tauromáquico iria permanecer no programa da Queima das Fitas.

Contudo, um grupo de alunos da academia alentejana recolheu e entregou ao presidente da mesa da assembleia magna 847 assinaturas de estudantes, as necessárias para a convocação de uma nova reunião do órgão para que os estudantes da UE votassem, novamente, a realização de um referendo sobre a continuidade da garraiada na Queima das Fitas.

Segundo de três dias de greve dos médicos

Os médicos cumprem o segundo de três dias de greve, depois de um primeiro dia em que os níveis de adesão rondaram os 85% nos cuidados de saúde primários e os 95% nos blocos operatórios.

A greve foi convocada pelo Sindicato Independente dos Médicos (SIM) e pela Federação Nacional dos Médicos (FNAM), que na terça-feira apelaram aos profissionais para que continuem a aderir à paralisação.SIM e FNAM, que não poupam criticas ao ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, dizem que o principal motivo para a greve de três dias é a defesa do Serviço Nacional de Saúde e a dignidade da profissão médica.

Os sindicatos querem uma redução do trabalho suplementar de 200 para 150 horas anuais, uma diminuição progressiva até 12 horas semanais de trabalho em urgência, e uma diminuição gradual das listas de utentes dos médicos de família até 1.500 utentes, quando atualmente são de cerca de 1.900 doentes.

Fórum Europeu dos Museus em Varsóvia





O Fórum Europeu dos Museus começa hoje, em Varsóvia, na Polónia, onde irá debater questões ligadas ao setor e anunciar, no sábado, os galardões do Prémio Museu Europeu do Ano 2018, ao qual são finalistas dois museus portugueses.

O Museu Nacional dos Coches, em Lisboa, e o Museu Nacional Ferroviário, no Entroncamento, são as instituições portuguesas incluídas na lista dos 40 finalistas, candidatos ao Prémio Museu Europeu do Ano 2018.Criado pelo Conselho da Europa, o Fórum Europeu dos Museus atribui o Prémio Museu Europeu do Ano ('European Museum of the Year Award' ou EMYA, na sigla original) desde 1977, ano da sua fundação.

Movimento Pró Nadir em Vila Real



O recém-criado Movimento Pró Nadir promove hoje, em Vila Real, um debate sobre a antiga panificadora projetada pelo arquiteto e artista transmontano, um edifício de propriedade privada, que está degradado e cujo pedido de classificação foi arquivado.

O debate "Nadir à tarde" é organizado em parceria com o Grupo de Missão Cultura da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.

A Direção-Geral do Património Cultural revelou a 11 de abril que arquivou o procedimento de classificação da antiga panificadora de Vila Real, que tinha sido proposta por um grupo de cidadãos, para Imóvel de Interesse Público.

Após o arquivamento da proposta de classificação da panificadora, um grupo de cidadãos juntou-se com o objetivo de "divulgar e sensibilizar para a proteção do edifício", o único projetado por Nadir Afonso em Vila Real, e para "defender a sua proteção e eventual reabilitação".

